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OF: в Словакии заподозрили, что «Ночные волки» — «не просто любители мотоциклов»

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Президент Словакии Андрей Киска высказал опасения, что «Ночные волки», которые недавно основали свою европейскую штаб-квартиру неподалёку от Братиславы, представляют опасность для его страны, пишет Ouest-France. Официально их база должна стать музеем советских воинов, которые сражались во Второй мировой войне на мотоциклах.
OF: в Словакии заподозрили, что «Ночные волки» — «не просто любители мотоциклов»
Reuters

Власти Словакии обеспокоены активностью российского мотоклуба «Ночные волки» на своей территории, пишет Ouest-France. Дело в том, что клуб занимается обустройством своей европейской штаб-квартиры неподалёку от Братиславы.

Это «не просто любители мотоциклов», опасается президент Словакии Андрей Киска. В статье «Ночных волков» называют «группой прокремлёвских байкеров-националистов». 23 июня они официально обосновались на бывшей военной базе в Дольна Крупа в 70 километрах от словацкой столицы.

«Это инструмент режима, замешанный в оккупации соседней страны», — заявил Андрей Киска, имея в виду присоединение Крыма к России, пишет издание. По его словам, присутствие «Ночных волков» представляет собой серьёзный риск для безопасности Словакии. Официально эта база должна стать музеем в честь советских солдат, сражавшихся во Второй мировой войне на мотоциклах, напоминает автор статьи.

У «Ночных волков» не очень хорошая репутация в Восточной Европе, отмечает издание. Каждый год они организуют мотопробег из Москвы до Берлина, чтобы отпраздновать победу Красной армии над нацистским режимом. В странах бывшего Советского Союза к этой акции плохо относятся и видят в ней провокацию. Польша даже запрещает им передвигаться по своей территории, пишет Ouest-France.

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Ouest-France Франция Европа
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