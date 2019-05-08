112: «Ночных волков» не пустят на Украину 9 мая

Советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что пограничники не собираются пропускать на территорию страны представителей российского байкерского движения «Ночные волки» 9 мая. Как передаёт «112 Украина», Слободян добавил, что основная задача для пограничников — это не допустить проникновения лиц, которые могут участвовать в каких-либо дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в связи с празднованием Дня памяти и примирения и Дня Победы во Второй мировой войне.

Государственная пограничная служба Украины не будет пускать в страну представителей российского байкерского движения «Ночные волки» 9 мая. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Ночные волки», которые каждый год устраивают подобные провокационные мотопробеги. Пока ещё ни один из них не попытался пересечь границу Украины на въезд, надеемся, что и не будет пытаться, но в целом позиция Государственной пограничной службы в этом вопросе чёткая: таких граждан мы не будем пропускать и, соответственно, будем запрещать им въезд на территорию Украины», — подчеркнул Слободян.

Он отметил, что основная задача для пограничников — это не допустить провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки, а также проникновения лиц, которые могут участвовать в каких-либо дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в связи с празднованием Дня памяти и примирения и Дня Победы во Второй мировой войне.

На выполнение этого задания пограничники направляют все усилия. Это усиленный контроль в пунктах пропуска и работа в пограничных районах, взаимодействие с другими правоохранительными органами.