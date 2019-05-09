CNN: парадом Победы Москва даёт понять, что она спасла мир от нацизма

Прошедший на Красной площади парад в честь окончания Великой Отечественной войны — это не только демонстрация военной мощи современной России, но и «связывающий элемент», который объединяет страну, считает старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс. Кроме того, по мнению журналиста, Москва использует эти торжества, чтобы показать остальному миру, что именно благодаря её усилиям удалось разгромить нацистскую Германию.

В России прямо сейчас отмечают окончание Второй мировой.* Она выставляет свои Вооружённые силы на всеобщее обозрение на ежегодном параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве. На торжествах присутствует Владимир Путин, а также, как вы могли увидеть на своих экранах, Стивен Сигал.

С нами на связи из российской столицы старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс. Мэтью, что мы наблюдаем? Какая российская военная техника будет продемонстрирована сегодня?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, вы правы, вы видели в толпе Стивена Сигала. Очевидно, что Владимир Путин тоже здесь. Но бросается в глаза отсутствие на мероприятии других мировых лидеров.

Отчасти это связано со спорными ситуациями, в которых участвовала российская армия — интервенция на Украине, интервенция в Сирии, её присутствие в Венесуэле. В результате всего это посещение подобного парада становится очень неоднозначным для многих людей, для многих мировых лидеров.

В самую первую очередь эти торжества посвящены огромным жертвам, которые российские и бывшие советские военные понесли во время Второй мировой войны. Здесь её называют Великой Отечественной. В этом конфликте Советский Союз потерял 26 миллионов человек. И сегодня здесь этот факт всё ещё вызывает глубокие переживания у людей. Цена, которую Россия заплатила человеческими жертвами, была выше, чем у любой другой страны в мире. Вот, что они столь экстравагантным образом чтут каждый год.

Однако, разумеется, это событие имеет отношение и к современной России. Это и демонстрация российской военной мощи, и выставление напоказ её широкого арсенала вооружений, современного оружия, разрабатываемого в течение последнего десятилетия под руководством Владимира Путина. И, конечно, это напоминание миру о том, что Россия — значительный игрок на мировой арене в военной сфере, не в последнюю очередь из-за того, что в её сферу вмешательства входит конфликт в Венесуэле, в который она вовлечена сегодня.

На мой взгляд, интересно, что цель всего этого — объединение России, это своего рода связующий элемент для нации, который должен сплотить страну вокруг её главнокомандующего. Многие скажут, что это именно тот парад, которого хотел, но не получил президент Трамп в США, поскольку он оказался слишком дорогостоящим. Однако здесь, когда речь идёт о единстве страны, цена не имеет значения.

Посмотрите, сколько на это потрачено. Мы приготовили для вас некоторые цифры. В параде участвуют 57 452 * российских военнослужащих, 1517 единиц техники всех видов и характеристик: танки, ракетные установки, ядерные вооружения.

В последующие несколько минут мимо нас пройдут танки, пусковые установки, стратегические ракетные комплексы. Кроме того, сквозь очень пасмурное небо российской столицы пролетит 139 самолётов. Это огромная, но очень важная для российского государства роскошь: Россия отмечает День Победы, как, пожалуй, самый важный праздник российского календаря. Кристи.

Это такая яркая и отточенная постановка, демонстрация военной мощи. Должно быть, она пробуждает у россиян эмоции и чувство патриотизма. Является ли это способом повысить популярность Владимира Путина среди россиян?

МЭТТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Думаю, что да. Я думаю, справедливо будет сказать, что это главная выгода для Кремля. Посмотрите, где я сейчас нахожусь — мы совсем рядом с Красной площадью, и здесь целая толпа, тысячи людей, заполнившие улицы российской столицы. Они приехали со всех уголков мира, со всех уголков бывшего СССР. Здесь много русских, много людей из…вот эти люди за моей спиной из Узбекистана, да? Откуда вы? Таджикистан, извините. Люди за мной из Таджикистана. Таджикистан, разумеется, был частью СССР.

Все эти люди пришли сюда, чтобы участвовать в празднике. Для многих это важный и наполненный эмоциями день. Нужно помнить, что Вторая мировая война — здесь её называют Великой отечественной — имеет глубокие корни в русской культуре. Ни в одной другой стране она не играет такого большого значения.

Конечно, во время этой войны погибло много людей из Великобритании, США и Австралии, но Россия потеряла ни много ни мало 26 миллионов человек — эта рана всё ещё болит, и поэтому это волнительный день. И знаете что? Кремль это использует. Они заявляют: «Да, мы — наследники пожертвовавших собой солдат».

Об этом говорил Владимир Путин в своём сегодняшнем обращении к россиянам: «Мы отдаём дань победе, доставшейся дорогой ценой, победе над нацистами». Он отметил, что именно «непреклонность русского народа спасла человечество», и это было, по его словам, напоминанием о «непобедимости русского оружия».

То есть он сказал, что именно русские спасли мир от нацистов, и, как мне кажется, это отличительная черта этого парада. По сути он показывает, что без русских, без Советского Союза эта война против нацистов, Вторая мировая война, была бы проиграна.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 мая 2019 года.

*Так сказано в оригинале (ИноТВ)