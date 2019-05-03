Le Figaro: за содержание своих джихадистов в иракских тюрьмах Франция расплатилась военной техникой

Франция предложила Багдаду технику для спецслужб в обмен на содержание в иракских тюрьмах французских сторонников Исламского государства*, сообщает Le Figaro. Новый премьер-министр Ирака готов пойти на уступки ради сотрудничества с европейским государством. После победы над ИГ страны намерены восстанавливать свои партнёрские отношения, выгодные обеим сторонам.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди чувствует себя во Франции как дома, пишет Le Figaro. Здесь он провёл почти 40 лет и вернулся на родину только в 2003, когда его политического противника Саддама Хусейна свергли американские военные.
Как отмечает автор статьи, Ирак и Франция как никогда раньше нуждаются в поддержке друг друга, но им необходимо преодолеть ещё много трудностей. Без политической партии за спиной Абдул-Махди через полгода после вступления в должность остаётся слабым премьер-министром, который ищет себе союзника в лице западного государства.
Хотя Иран приветствовал шиита на посту главы правительства, он использует многочисленные рычаги для давления на Ирак. В то же время отношения с США остаются напряжёнными из-за требований шиитского ополчения о выводе 5200 американских солдат, оставшихся в Ираке после победы союзников над «Исламским государством». Как утверждает французская газета, в знак своего недовольства этими проиранскими настроениями Дональд Трамп уже отложил намечавшийся визит Адиля Абдул-Махди в Вашингтон.
Франция поддерживает желание премьер-министра Ирака избавиться от двойной указки Ирана и Соединённых Штатов, сообщается в статье. Для чего Абдул-Махди пошёл на сближение со своими арабскими соседями-суннитами: Саудовской Аравией, Египтом или Иорданией.
По результатам борьбы с ИГИЛ Франция в большом долгу перед Ираком: Багдад согласился поместить в свои тюрьмы французских джихадистов, которые до настоящего момента находились у сирийских курдов и могли быть захвачены либо турецкой армией, либо Дамаском. Французская газета отмечает, что по официальным данным в Багдад отправлены 14 французов, однако эта цифра может быть выше. За свои услуги по содержанию неугодных у себя на родине сотен иностранных преступников Ирак требует от западных правительств $1,8 млрд.
Как отмечает Le Figaro со ссылкой на эксперта по франко-иракским отношениям, Багдад «оказывает огромную услугу Франции», закрывая глаза на то, есть ли на руках осуждённых французов кровь иракских солдат. Таким образом, Ирак будет содержать их под стражей и, возможно, в конечном итоге ликвидирует. Правительство страны предпочло добровольно забыть, что преступники без проблем покинули родину в 2013-2014 годах: хотя Францию можно было бы призвать к ответу, Абдул-Махди не хочет проблем с Парижем.
По данным французского издания, в ответ на свою услугу Багдад заручается поддержкой Франции в противовес иракским курдам. Со своей стороны Франция хочет иметь возможность для развёртывания на территории Ирака своего спецназа после ухода американцев из Сирии. Багдад также желает договориться о сохранении присутствия в Ираке французского военного контингента — сейчас на территории страны находятся 1200 французских военнослужащих.
Как напоминает французская газета, недавно в Париж приезжала делегация иракских спецслужб. Тогда Франция передала Ираку данные своих разведывательных спутников, а также аппаратуру для прослушивания телефонных сетей. С другой стороны, по информации Le Figaro, США выступали против поставок французской аппаратуры антитеррористическому спецназу ICTS, сформированному Вашингтоном и Парижем.
Наконец, пишет автор, французское правительство видит в сближении с Адилем Абдул-Махди активизацию торговли с Багдадом. Стратегическое партнёрское соглашение находится на финальной стадии подготовки, а президент Макрон обещал посетить Ирак до конца этого года. Многие французские компании готовы подписывать контракты с иракскими партнёрами, как, например, компания Alstom, которая в сотрудничестве с Hyundai собирается строить метро в Багдаде. Насчёт этого проект стоимостью $2,5 млрд, впрочем, уже существуют подозрения в коррупции.
В заключение Le Figaro отмечает, что на обломках ИГ существует шанс для возобновления франко-иракских отношений. Однако в политически нестабильной стране и при неустойчивой обстановке в регионе восстановление Ирака, в котором Франция рассчитывает принять участие, остаётся лишь одним из вариантов развития событий.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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