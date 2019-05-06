Daily Sabah объяснил, почему американские санкции сближают страны

Администрация Трампа повсеместно использует санкции как инструмент своей внешней политики, и если в краткосрочном периоде их действие известно, то в долгосрочной перспективе они, наоборот, подталкивают государства к поиску альтернативных решений, пишет Daily Sabah. Так, например, отношения России и Турции лишь окрепли оттого, что обе страны испытали на себе действие американских ограничительных мер.

Администрация Трампа использует санкции более агрессивно, чем её предшественники, пишет журналист турецкой газеты Daily Sabah. Так, прошлым летом Вашингтон наложил санкции на турецкую сталь и алюминий, и это сказалось на экономике страны, вызвало валютный кризис. Но при этом пострадали и европейцы, которые инвестировали в Турцию, а также был нанесён удар по отношениям двух важных союзников по НАТО.



Теперь Вашингтон снова грозит Анкаре санкциями в случае, если она купит российские С-400. И хотя Турция опасается новых мер в её адрес, соглашение с Россией она считает ключевым элементом своей стратегии национальной безопасности, пишет автор статьи.



При этом большие сомнения вызывает сам вопрос, насколько эффективны экономические санкции как политическое средство, отмечает журналист. Так, за последние несколько лет Вашингтон принимал и усиливал санкции против Ирана, Северной Кореи, России. Их экономики страдали от американских мер. Вашингтон использует санкции в том числе, чтобы свергнуть враждебные для него режимы, как в Иране и Венесуэле. В итоге также страдают другие государства и компании, которые ведут дела с этими странами.



«То, что Вашингтону кажется эффективным инструментом внешнеполитического принуждения, для остальных оборачивается ночным кошмаром», — пишет автор статьи. Если Штаты так и будут использовать санкции в качестве инструмента внешней политики, то другие международные игроки могут найти альтернативные пути, как обойти их воздействие, предупреждает журналист. Так, например, они могут использовать в торговле и финансовых трансакциях иную валюту, отличную от доллара, а также наращивать объёмы торговли в местной валюте и усилить господдержку компаний. Санкции также могут привести к усилению солидарности между отдельными странами и компаниями.



Так что в краткосрочной перспективе действие санкций понятно, но неизвестно, какие у них могут быть долгосрочные последствия. Например, Турция стала сама разрабатывать средства своей обороны в 1970-х из-за американского эмбарго. И недавняя напряжённость в отношениях с США подталкивает Турцию к дальнейшим инвестициям в оборонные технологии.



Если санкции вводятся в одностороннем порядке, они оказываются менее эффективными. Такие меры лишь способствуют созданию альтернативных союзов, когда страны, которые испытывают на себе схожие санкции, укрепляют свои связи. Так что по мере того, как американские санкции расширяются и углубляются, они могут становиться менее эффективными.



В качестве доказательства своих слов автор статьи приводит тот факт, что прямые и опосредованные санкции против России и Турции лишь сблизили эти страны. Так что Вашингтону стоит быть осторожней и не использовать санкции так часто, предупреждает журналист Daily Sabah.