Несколько десятилетий назад на Западе бы посчитали абсурдом то, что сегодня Европа позволяет Российской Федерации, заявил в интервью Focus посол США в Германии Ричард Гренелл. «Это просто немыслимо!» — констатировал высокопоставленный американский дипломат.
Посол США в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Focus.
«С точки зрения Соединённых Штатов, этот трубопровод не только транспортирует газ, но и увеличивает риск санкций», — заявил высокопоставленный американский дипломат в интервью немецкому новостному журналу.
К тому же российский газопровод «Северный поток — 2» якобы сделает европейские страны зависимыми от России, предупредил Ричард Гренелл.
Посол США в Германии также посчитал «невероятной» ту роль, которую играет в строительстве газопровода бывший глава немецкого правительства Герхард Шрёдер.
Раскритиковал американский дипломат и нерешительность Европейского союза по отношению к Российской Федерации.
Несколько десятилетий назад, по словам Ричарда Гренелла, «абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолёт, манипулировать выборами и применить химическое оружие».
«Это просто немыслимо! Сегодня мы знаем: именно так всё и произошло», — констатировал посол США в Германии.
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