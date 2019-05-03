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Посол США в Германии: просто немыслимо, что Европа позволяет сегодня России

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Несколько десятилетий назад на Западе бы посчитали абсурдом то, что сегодня Европа позволяет Российской Федерации, заявил в интервью Focus посол США в Германии Ричард Гренелл. «Это просто немыслимо!» — констатировал высокопоставленный американский дипломат.
Посол США в Германии: просто немыслимо, что Европа позволяет сегодня России
Reuters

Посол США в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Focus.

«С точки зрения Соединённых Штатов, этот трубопровод не только транспортирует газ, но и увеличивает риск санкций», — заявил высокопоставленный американский дипломат в интервью немецкому новостному журналу.

К тому же российский газопровод «Северный поток — 2» якобы сделает европейские страны зависимыми от России, предупредил Ричард Гренелл.

Посол США в Германии также посчитал «невероятной» ту роль, которую играет в строительстве газопровода бывший глава немецкого правительства Герхард Шрёдер.

Раскритиковал американский дипломат и нерешительность Европейского союза по отношению к Российской Федерации.

Несколько десятилетий назад, по словам Ричарда Гренелла, «абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолёт, манипулировать выборами и применить химическое оружие».

«Это просто немыслимо! Сегодня мы знаем: именно так всё и произошло», — констатировал посол США в Германии.

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Focus Online Германия Европа
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