Bild: преемница Меркель выступила за «Северный поток — 2»

Сменившая Ангелу Меркель на посту лидера партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку «Северного потока — 2», пишет Bild. По словам политика, газ очень важен для Германии в свете отхода от угля и атомной энергетики. Кроме того, значительная часть проекта уже реализована, и в него вложено большое количество инвестиций. При этом Крамп-Карренбаэур отметила, что «Северный поток» вызывает опасения у ряда стран, в первую очередь, у Украины.

Председатель немецкой правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала проект «Северный поток — 2», сообщает Bild.

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет — мы поддерживаем этот проект», — приводит издание слова Крамп-Карренбауэр. Кроме того, лидер ХДС дала понять, что газ всё более важен для Германии в рамках реализации целей по отказу от угля и атомной энергии.

При этом преемница Ангелы Меркель упомянула, что «Северный поток — 2», безусловно, вызывает беспокойство у ряда стран, таких как Украина или Польша. Bild отмечает, что наибольшие опасения по поводу проекта выражает Киев — и не только из-за страха потерять значительную часть дохода от транзита российского газа. Как пишет издание, проходящий по украинской территории российский газопровод всегда был для Киева своего рода «страховкой»: Россия не могла просто так «обрубить» поставки, потому что это одновременно означало бы и прекращение поставок в Германию и Австрию.

Комментируя эту проблему, Крамп-Карренбауэр сослалась на то, что Ангела Меркель «усердно борется за то, чтобы для Украины были прописаны гарантии безопасности».

Впрочем, не все христианские демократы выступают за «Северный поток», отмечает Bild. К примеру, Манфред Вебер, являющийся кандидатом от ХДС на пост председателя Еврокомисии. По его словам, он, в случае если ему удастся занять этот пост, использует всё влияние ЕС для того, чтобы изменить политику в отношении нового газопровода.

При этом Крамп-Карренбауэр заявила, что совместное участие Меркель и Вебера в европейских выборах не будет проблемой. Также она отметила, что в рамках проекта «Северный поток — 2» уже заключено много контрактов, в него вложено много инвестиций — и значительная часть работ в его рамках уже выполнена.