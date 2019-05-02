Bild: преемница Меркель выступила за «Северный поток — 2»
Председатель немецкой правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала проект «Северный поток — 2», сообщает Bild.
Председатель немецкой правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала проект «Северный поток — 2», сообщает Bild.
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Возле побережья Никарагуа в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне нарушением международного права и пообещал обратиться в ООН.
Россия передала христианской церкви в городе Маалюля в Сирии копию иконы священномучеников Сергия и Вакха XIII, похищенной боевиками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена экспертного совета при Россотрудничестве Татьяну Полоскову.
Во Владивостоке старший кассир одного из крупных банков не докладывала часть денег в банкоматы, её подозревают в хищении свыше 28 млн рублей. Об этом информирует прокуратура Приморского края.
Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян, несмотря на то, что Госдума ещё не приняла соответствующий законопроект. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio.
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя миграционного главка МВД Юрия Конобеевского.
Президент США Дональд Трамп принял решение об отмене льготного режима торговли с Турцией и исключил её из списка развивающихся стран. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», рассказал, что нервничал во время выступления. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.
Стала известна программа «Летних балетных сезонов» в Российском академическом молодёжном театре в Москве, сообщают «Дни.ру».
Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США. Об этом в Twitter сообщил офис шерифа округа Риверсайд.
Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин скончался на 103 году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова сына Юймина.
Эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива «без каких-либо инцидентов». Об этом информирует пресс-служба Военно-морского института США.
Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что приказал полиции усилить охрану здания бывшего посольства США в Каракасе, несмотря на действия американской стороны против активистов в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне.
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что одной из предпосылок для роспуска Верховной рады является отсутствие коалиции. Об этом информирует ТСН.
Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Институт гражданской авиации Кубы сообщил, что наиболее вероятной причиной крушения самолёта Boeing 737 после взлёта в аэропорту Гаваны в мае 2018 года была ошибка экипажа.
В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины Киев должен пересмотреть закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств. Об этом пишет газета «Известия».
Австралийский теннисист Ник Кирьос принёс свои извинения за неспортивное поведение в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме против Каспера Рууда, которое привело к дисквалификации спортсмена.
Следователи организовали доследственную проверку из-за информации СМИ о девочке, оставленной в поликлинике в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
Следующий чемпионат Европы по самбо пройдёт на территории России, в Екатеринбурге.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении пяти граждан России и специального отряда быстрого реагирования «Терек».
В лондонском «Арсенале» опасаются конфликта между Арменией и Азербайджаном, потому планируют не заявлять полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку.
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом заявили ведущие второго полуфинала конкурса, прошедшего в Тель-Авиве.
Камерунский нападающий Самюэль Это'о, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи», заявил, что не думает над оказанием финансовой помощи бывшему клубу.
На Банковский мост в Санкт-Петербурге начали возвращать скульптуры грифонов, сообщает телеканал «Звезда».
Австралийский теннисист Ник Кирьос, который во время матча турнира серии «Мастерс» в Риме бросил стул на корт и досрочно покинул арену, будет строго наказан.
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что Соединённые Штаты не будут воевать с Ираном. Об этом информирует PressTV.
С нового учебного года в Адыгее намерены ввести единый стандарт школьного питания, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на министра образования и науки региона Анзаура Керашева.
В Ялте направили 1 млрд рублей на работы по благоустройству и реконструкции, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на отдел информационного обеспечения городской администрации.
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею чешская сборная оказалась сильнее национальной команды Латвии.
Во время раскопок на территории раннесредневекового поселения «Власть труда» вблизи села Курумоч Волжского района археологи нашли древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета, сообщает kp.ru со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Рыбохозяйственный комплекс Севастополя получит в 2019 году господдержку в размере 33 млн рублей.
Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил в эфире телеканала «Прямой», что украинскому лидеру Петру Порошенко в ходе визита в Брюссель удалось договориться о продлении в июне санкций Европы против России.
Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Дании в рамках матча в группе А чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Марат Хайруллин заявил, что в 2018 году в судах уголовной юрисдикции в 2018 году рассмотрели более 2 тыс. трудовых споров. Из них 64% дел связаны с зарплатой, передаёт InKazan.ru.
Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа посетили 67 тыс. туристов с начала 2019 года (при населении в 36 тыс. человек). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на районную администрацию.
Российский певец Сергей Лазарев выступил в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Российский боксёр Фёдор Чудинов в поединке с доминиканцем Рафаэлем Бехараном добыл пояс континентального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.
Оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» создаст фонд для очистки реки Новой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу.
В Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей, сообщает progorod43.ru.
Американский лидер анонсировал новый план по миграционной политике, согласно которому приоритет будет отдаваться высококвалифицированным иммигрантам. Сообщает CBS News.
В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Риме россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушевой.
Этап Кубка России по скейтбордингу состоится 18 мая в Ижевске, сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.
В ижевском парке «Патриот» появится монумент Славы ВДВ, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.