Focus признал в Вебере настоящего европейца, ведь он против газопровода Путина

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер заявил, что приложит все усилия для остановки «Северного потока — 2», и тем самым доказал, что является настоящим европейцем. По версии немецкого журнала Focus Online, в спорной ситуации хороший европеец должен поступать именно так — то есть ставить интересы Европы превыше интересов собственной нации.

Вероятно, у Манфреда Вебера можно лучше всего научиться тому, что значит быть хорошим европейцем, пишет корреспондент Ульрих Райтц в немецком журнале Focus Online. Выступив против газопровода Путина, Вебер доказал, что он настоящий европеец, утверждает автор статьи.

Для хорошего европейца в спорной ситуации важнее интересы Европы, чем Германии, — даже если речь идёт о немце. Когда Манфред Вебер заявил, что, заняв пост председателя Еврокомиссии, он сделает всё для остановки «Северного потока — 2», немецкие партии СДПГ и ХДС были им крайне недовольны и даже дистанцировались от его слов, назвав их личным мнением.

Однако именно так и должен вести себя тот, кто относится к Европе всерьёз, считает автор статьи. В немецких СМИ заявление Вебера вызвало большое оживление, однако в действительности политик придерживается такой позиции уже давно — и он отлично знает, что в этом важном вопросе большинство европейцев в случае открытого голосования сочли бы проект российско-немецкого газопровода «опасным вздором».

Ещё три года назад Европарламент большинством голосов признал, что этот проект — не в интересах Европы. А недавно помешать строительству газопровода попытался не кто-нибудь, а президент Франции Эммануэль Макрон.

15 лет назад Герхард Шрёдер и Владимир Путин дали старт миллиардному проекту, причём экс-канцлер Германии «облагородил» российского президента до демократа, отмечает издание. Сегодня немецкое правительство предпочло бы забыть о том, что сомнения в необходимости «Северного потока» звучали уже давно — к примеру, со стороны Польши.

Газопровод является не просто экономическим проектом, как уверяла Ангела Меркель, — это «геостратегическое оружие России в борьбе против Украины», пишет Focus Online. Правительство Германии хочет внушить всем мысль о том, что вопрос с «Северным потоком — 2» — дело решённое, тем более что договоры давно подписаны, и уже проложено свыше 1 тыс. км труб. Однако всё не так однозначно: неясно, кто в итоге возьмёт верх — «странный дуэт Шрёдера и Меркель или всё же Вебер, Макрон, поляки и датчане — и Дональд Трамп», пишет немецкий журнал.

Дания препятствует прокладке газопровода — как говорят в Берлине, под влиянием американского президента, заинтересованного в поставках газа в Европу из США. Заявления немецкой стороны по поводу того, что Россия десятилетиями поставляет Европе газ без всяких проблем, автор статьи считает слабыми аргументами, потому что в политическом плане это сотрудничество с Россией ни к чему не привело: «Путин действительно никогда не использовал газ как оружие против Германии, зато сделал это в отношении Украины, восток и юг которой он держит оккупированными».

Вебер не может остановить газопровод, но он способен воспрепятствовать тому, чтобы по нему когда-либо потёк газ, уверяет немецкий журналист. Нынешний состав Еврокомиссии недавно принял директиву, которая будет распространяться и на действующие проекты. Поставщик газа и строитель газопровода не может быть одной и той же компанией, однако именно так обстоит ситуация с «Газпромом», подчёркивает издание. Разрешение в итоге должны выдать немецкие власти, но для этого они должны сначала заручиться поддержкой Еврокомиссии.

Если Берлин пойдёт наперекор Брюсселю, это грозит немцам процессом в связи с нарушением условий договора. Исход этого дела остаётся открытым. В Брюсселе ещё не забыли, как правительство Германии годами блокировало директиву по газу, руководствуясь своими национальными интересами. Репутация немцев в Брюсселе неоднозначна, и заявлениям немецкого правительства о верности европейским интересам там уже не верят, подчёркивает Focus Online.

Теперь СДПГ обвиняет Манфреда Вебера в том, что он ставит европейские интересы превыше немецких, — что, по мнению автора статьи, довольно странно само по себе. Кроме того, политики Германии обвиняют кандидата на пост главы Еврокомиссии в том, что он занял такую позицию в борьбе за голоса избирателей, отмечает немецкий журнал.