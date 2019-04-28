Deutschlandfunk: США и Россия всё чаще используют газ как политическое оружие

Россия и США используют газ как политическое оружие для реализации своих геополитических интересов, заявила в интервью Deutschlandfunk эксперт по вопросам энергетики Клаудия Кемферт. Она утверждает, что у Европы предостаточно альтернатив и не такие высокие потребности, чтобы поддаваться давлению со стороны Москвы и Вашингтона. Правда, строительство «Северного потока — 2» уже не остановить, признаёт она.

Проект «Северный поток — 2» уже поздно останавливать, заявила в интервью Deutschlandfunk эксперт по вопросам энергетики Клаудия Кемферт. Все разрешения получены, строительство газопровода уже началось, объяснила она. Единственное, что можно сделать, это наложить дополнительные ограничения, чтобы создать для оператора «Северного потока — 2» менее выгодные экономические условия. Этой цели служат поправки к Газовой директиве ЕС, подразумевающие разделение деятельности по добыче и транспортировке голубого топлива, но «Газпром» сможет обойти эти ограничения, считает Кемферт.



Эксперт также прокомментировала слова депутата Европарламента от Христианского-социального союза Манфреда Вебера, который обещал, что на посту главы Еврокомиссии — если его, конечно же, изберут — воспользуется всеми возможными правовыми средствами для того, чтобы остановить «Северный поток — 2». По словам Кемферт, его заявления — это всего лишь часть предвыборной кампании. Он пытается заручиться поддержкой восточноевропейских стран, которые выступают против российского газопровода.



В то же время, по её мнению, есть и объективные основания для отказа от энергопоставок из России. Эксперт считает, что у Германии достаточно альтернативных источников газа. К тому же, несмотря на ошибочные прогнозы немецких властей, потребность в голубом топливе будет падать. Кемферт утвреждает, что об этом свидетельствуют данные последних исследований. В связи с этим «Северный поток — 2» — это «убыточный и ненужный проект», утверждает Кемферт.



«К тому же у нас есть газопроводы, которые работают не на полную мощность. Многие страны ЕС построили СПГ-терминалы, которые также полностью не загружены. Так что даже если сейчас будут ограничены или полностью прекращены поставки через Украину, европейский рынок можно будет снабдить газом из альтернативных источников»



По словам Кемферт, немецкие власти продвигают проект по «политическим причинам», пытаясь наладить контакты с Россией. «Но мы видим, что газ всё чаще становится политическим оружием, — предостерегает она. — Мы и раньше видели, как закручивался газовый кран. Сейчас Россия находится в геополитическом конфликте с Украиной, поэтому она очень заинтересована в том, чтобы через неё не проходил транзит, и для этого строит альтернативные маршруты».



Конечно же, Германия усиливает свою зависимость от российского газа из-за «Северного потока — 2», но и России нужен европейский, а также немецкий рынок для обеспечения стабильных доходов, поясняет Кемферт. Российская экономика очень сильно зависит от экспорта газа, нефти и угля. Если прибыль упадёт, возникнут серьёзные проблемы, а в Москве этого не хотят, объясняет эксперт.



При это американский СПГ Кемферт не рассматривает как годную альтернативу. По её словам, «он не только неэкологичный, но и относительно дорогой». «Есть другие поставщики сжиженного газа — к слову, Россия тоже предлагает свой СПГ. Нам в Европе повезло, что мы окружены производителями газа», — констатирует эксперт. Американский президент Дональд Трамп использует газ как оружие в своих геополитических целях, преследует свои личные экономические интересы и пытается заставить Европу покупать энергоресурсы из Америки, объяснила она: «К счастью решать должен рынок — это не государство покупает газ, а предприятия — поэтому очень маловероятно, что мы станет закупать американский сланцевый газ».