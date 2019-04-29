Bild: «Северный поток — 2» расколол Европу

Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» напоминает политический триллер с Россией и Германией на одной стороне и Украиной, Францией, Польшей и США — на другой, пишет Bild. Между тем значительная часть работ по постройке уже завершена — однако проект наткнулся на сопротивление Дании, отказывающейся выдать разрешение на прокладку труб в своих водах. Представители «Северного потока» не исключают, что на Данию оказывается политическое давление со стороны США.

Крупнейший строительный корабль в мире размером с шесть «Боингов-747»: так Bild описывает судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, прокладывающий газопровод «Северный поток — 2».

Каждый новый проложенный метр увеличивает проект, «расколовший Европу», пишет издание, называя ситуацию вокруг газопровода «политическим триллером» с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель на одной стороне и Украиной, Францией, Польшей и США — на другой.

Сейчас значительная часть российского газа, поставляемого в Германию, идёт транзитом через Украину и Польшу, отмечает Bild. Однако в случае пуска «Северного потока — 2» доля прямых поставок в Германию увеличится, что обернётся экономическими потерями для Киева и Варшавы. Кроме того, по мнению издания, Россия сможет использовать новый газопровод в качестве «политического оружия» для дальнейшей дестабилизации Украины.

Чтобы выяснить, как продвигается работа по прокладке «Северного потока — 2», журналисты Bild посетили судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. По данным издания, судно прокладывает 5 км труб в день. Капитан корабля Фред Регтоп отмечает: «Мы никогда не сходим с пути. Не важно, на какой глубине, при каком волнении, ветре или погоде — мы прокладываем газопровод».

Bild сообщает, что работы ведутся сменами по 12 часов: рабочие на судне — выходцы из России, Испании, а также из Юго-Восточной Азии. Транспортные корабли регулярно снабжают Pioneering Spirit новыми трубами.

Как отмечает издание, недавно представители проекта сообщили о том, что 1000 из требуемых 1200 км газопровода уже проложена. Завершение работ намечено на конец 2019 года. Однако проект наткнулся на сопротивление со стороны Дании: Копенгаген уже отклонил три запроса на прокладку труб в своих водах.

«Мы не понимаем решения датчан. Имеет место откровенная затяжка времени», — приводит издание слова пресс-секретаря «Северного потока — 2». У представителей проекта есть подозрения, что на Данию оказывается политическое давление со стороны США. Не секрет, что Вашингтон резко против строительства газопровода: у себя в Twitter Дональд Трамп выражал сожаление по поводу того, что Германия заключает с Россией крупные сделки, одновременно ожидая от США защиты.

Как пишет Bild, мотив Трампа заключается в том, что он хочет поставлять в Европу американский сжиженный газ. Кроме того, в Вашингтоне опасаются геополитического перераспределения сил и чрезмерной энергетической зависимости Европы от России.

В заключение издание приводит слова капитана Pioneering Spirit Фреда Регтопа: «Разумеется, мы следим за политической дискуссией вокруг проекта. Однако мы здесь для того, чтобы прокладывать трубы. Это наша работа».