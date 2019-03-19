Welt: посол США в очередной раз бесцеремонно вмешался в дела Германии

Вот уже в который раз посол США в ФРГ Ричард Гренелл бесцеремонно вмешался во внутренние дела Германии, передаёт Welt. Американский дипломат обвинил правительство Ангелы Меркель в том, что Берлин слишком мало тратит на оборону и тем самым не выполняет данные союзникам по НАТО обещания, поясняет корреспондент немецкого телеканала.

Дипломатичность, похоже, не одна из сильных сторон посла США в Германии. Возможно, он просто взял пример со своего начальника Дональда Трампа, поскольку американский дипломат в очередной раз бесцеремонно вмешался в немецкую политику. Сначала он потребовал исключить китайского технологического гиганта Huawei из тендера на развитие сети G5, и вот теперь он взялся за министра финансов Германии Олафа Шольца и его финансовый план до 2023 года. Ричард Гренелл резко раскритиковал немецкое правительство за то, что военные расходы Германии вырастут всего до 1,25 процента ВВП. С подробностями Даниэль Франц.

Вообще-то у бундесвера есть повод для радости: в следующем году в распоряжении у немецкой армии будет на два миллиарда евро больше, чем сейчас. И на том спасибо, хоть министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и требовала больше. Таким образом, расходы на оборону немного вырастут до 1,37 процента ВВП. Среднесрочный финансовый план, однако, предусматривает, что до 2023 года их вновь снизят до 1,25 процента ВВП. Цель НАТО — 2 процента ВВП, и все страны — члены альянса должны к этому стремиться в соответствии с данными обязательствами. Посол же США в Германии Ричард Гренелл возмущён тем, что Берлин не держит своего слова.

РИЧАРД ГРЕНЕЛЛ, посол США в Германии: Федеральное правительство Германии подумывает снизить и без того неприемлемо низкие военные расходы. Это тревожный сигнал для 28 союзников по НАТО.

В свою очередь, министр финансов ФРГ Олаф Шольц обосновал подобное планирование бюджета неблагоприятными экономическими прогнозами. На другие сферы потратят больше денег: например, на семьи с низким и средним доходами, цифровую инфраструктуру, транспорт и научные исследования. Олаф Шольц не намерен придерживаться принципа своего предшественника: доходы государственного бюджета на 2020 год должны превысить его расходы, то есть бюджет необходимо профинансировать без новых долгов.

Дата выхода в эфир 19 марта 2019 года.