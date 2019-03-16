DWN: Обама научит немцев быть лидерами за «княжеское вознаграждение»

21:23 Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медаль Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление на четвёртом этапе эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

21:22 В Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времён войны Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа обезвредили и вывезли из жилого дома в Санкт-Петербурге три 50-миллиметровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны.

21:17 Малышко рассказал, что, приняв эстафету, сразу начал пытаться отыграть отставание от лидеров Россиянин Дмитрий Малышко прокомментировал своё выступление на третьем этапе эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

21:10 Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери Продюсер Виктор Началов сообщил, что смерть его дочери, певицы Юлии Началовой, наступила вследствие абсцесса.

21:05 Хованцев о мужской эстафете на ЧМ: могло быть лучше, если бы был Гараничев Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление своих подопечных в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:58 В Винницкой области сторонники новой церкви пытались захватить храм УПЦ Сторонники новой Православной церкви Украины в Винницкой области пытались захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

20:57 «Арсенал» обыграл «Енисей» в 20-м туре РПЛ Тульский «Арсенал» одержал победу над красноярским «Енисееем» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:51 Футболист «Рубина» Гранат получил перелом ноги в матче РПЛ с «Ростовом» Защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат получил перелом ноги в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

20:47 Олешко рассказал о совместной работе с Началовой Актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти российской певицы Юлии Началовой.

20:46 Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Грузии Пассажирский поезд в Грузии, следовавший из Кутаиси в Батуми, сошёл с рельсов, никто не пострадал.

20:41 Шаляпин назвал Началову светлым и жизнерадостным человеком Российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд — 6» Прохор Шаляпин прокомментировал RT сообщение о смерти певицы Юлии Началовой.

20:36 Поршнев принёс извинения за неудачное выступление в эстафете на ЧМ по биатлону Россиянин Никита Поршнев прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:35 Евродепутат от ФРГ назвал способ борьбы с «Северным потоком — 2» Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью Newsweek сообщил, что у Европейского союза есть инструменты для борьбы с «Северным потоком — 2».

20:28 Глава СБР назвал бронзу мужской сборной России в эстафете подарком Фуркада Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:22 Пригожин поделился воспоминаниями о Началовой Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти певицы Юлии Началовой.

20:20 На митинге Порошенко задержали украинскую журналистку Во время митинга президента Украины Петра Порошенко в городе Ковель Волынской области полицейские задержали украинскую журналистку. Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист телеканала «1+1» Евгений Куксин.

20:10 «Реал» одержал первую победу после возвращения Зидана, обыграв «Сельту» в Примере Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура испанской Примеры.

20:08 Дробыш выразил соболезнования в связи со смертью Началовой Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой.

20:06 Собчак рассказала о причине расставания с Виторганом Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ рассказала, почему она решила расстаться со своим мужем, актёром Максимом Виторганом.

20:00 «Лестер» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Бёрнли» «Лестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

19:58 Умерла Юлия Началова Российская певица Юлия Началова умерла в московской больнице в возрасте 38 лет. Ранее СМИ сообщали о госпитализации артистки. Представитель певицы подтвердила эту информацию, состояние Началовой оставалось тяжёлым, она была введена в искусственную кому.

19:51 Кайшева считает, что могла быстрее пройти свой этап эстафеты на ЧМ Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафетной гонки 4 × 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

19:47 Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Эстерсунде Мужская сборная России заняла третье место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

19:36 Ерёменко — о первых голах после дисквалификации: не думал, что смогу забить в матче с «Рубином» Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко прокомментировал свою игру в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

19:36 Медведчук заявил об улучшении отношения украинцев к России Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на «радикальную русофобию» со стороны украинских властей, отношение украинцев к России улучшается. Об этом сообщает РИА Новости.

19:23 Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале новых военных учений в стране.

19:17 Бердыев объяснил причины поражения «Рубина» от «Ростова» в матче РПЛ Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своих подопечных от «Ростова» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:11 Грушко назвал условие размещения ракет в европейской части России Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что российская сторона не планирует размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока США не разместят соответствующее вооружение в Европе.

19:01 При атаке боевиков в сирийском Хомсе погибли четыре человека В сирийской провинции Хомс в результате нападения со стороны боевиков террористической организации «Исламское государство»* погибли четыре мирных жителя.

18:49 Российские кёрлингистки обыграли команду Швейцарии на чемпионате мира в Силькеборге Женская сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в первом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.

18:41 Аксёнов назвал неадекватными новые санкции США Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что введённые руководством Соединённых Штатов и других стран санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе являются неадекватным решением.

18:37 Ерёменко забил впервые после двухлетней дисквалификации Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко впервые отличился на поле после отбытия двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

18:29 Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Фалуне, Ретивых — восьмой Норвежец Йоханнес Клебо занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

18:29 В МИД Венесуэлы назвали диалог единственным способом выхода из кризиса в стране Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса во время визита в Сербию заявил, что венесуэльское правительство выступает за диалог как единственный вариант долгосрочного урегулирования кризиса в стране.

18:23 Дубль Ерёменко принёс «Ростову» победу над «Рубином» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:14 В Полтаве перед митингом Порошенко задержали порядка 25 человек В украинском городе Полтава полицейские перед митингом президента Украины Петра Порошенко задержали порядка 25 человек. Об этом информирует издание «Полтавщина».

18:13 Бывший полузащитник «Челси» Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане Ганский полузащитник Майкл Эссьен подписал контракт с азербайджанским клубом «Сабаил».

18:04 Драчёв: мы надеялись только на чистую стрельбу в женской эстафете на ЧМ Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление женской сборной России в эстафетной гонке 4 х 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

18:00 Квартира в Москве с брошенной девочкой не была отключена от воды и электричества Представитель префектуры Северного административного округа (САО) Москвы Марина Копылова сообщила, что в квартире на Ленинградском шоссе, где недавно была найдена брошенная пятилетняя девочка, не были отключены вода и электричество, несмотря на то что долг по квартплате превышал 600 тыс. рублей.

17:50 Тихонов высказался об отказе Гараничева от выступления в эстафете на ЧМ в Эстерсунде Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отказ Евгения Гараничева от выступления в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

17:45 В центре Парижа при пожаре во время протестов пострадали 11 человек В центре Парижа в результате пожара в жилом здании, устроенного неизвестными во время акции протеста, пострадали 11 человек. Об этом сообщили представители местной пожарной службы.

17:42 «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

17:37 Глава СБР объяснил шесть промахов Мироновой в эстафете на ЧМ неэффективностью её винтовки Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о причинах неудачной стрельбы Светланы Мироновой на втором этапе эстафетной гонки 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

17:32 Националисты в Киеве забросали полицейских игрушечными свиньями В центре Киева националисты, собравшиеся на акцию протеста против коррупции в оборонной сфере Украины, забросали полицейских игрушечными свиньями. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

17:26 Сливко победила в общем и спринтерском зачётах Кубка IBU Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла первые места в общем и спринтерском зачётах Кубка IBU сезона-2018/19.

17:23 Эксперт оценил обещание Порошенко о ежемесячном улучшении жизни на Украине Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что начиная с 2019 года каждый житель страны ежемесячно будет чувствовать улучшение уровня жизни.

17:15 Павлова: после осечки старалась рисковать, чтобы не привезти девочкам большое отставание Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление на первом этапе эстафетной гонки 4 × 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

17:13 Гончаренко доволен победой ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

17:11 В Минске нашли советскую авиабомбу массой 100 кг На строительной площадке в Минске нашли авиабомбу советского производства массой 100 кг.