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DWN: Обама научит немцев быть лидерами за «княжеское вознаграждение»

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Бывший глава Белого дома Барак Обама примет участие в «Саммите мировых лидеров» в Кёльне, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На нём он расскажет, какими качествами должен обладать современный лидер. И сделает это не бесплатно, а за «княжеское вознаграждение», которое, предположительно может составить $400 000, отмечает издание.
DWN: Обама научит немцев быть лидерами за «княжеское вознаграждение»
Reuters

Четвёртого апреля бывший президент США Барак Обама даст одночасовое интервью на «Саммите мировых лидеров» в Кёльне, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. За три недели до мероприятия продана уже треть из 15 000 билетов. Цены варьируются от €70 до €5000. Есть также особые «золотые билеты». Их всего 100. Они дают право отужинать с экс-главой Белого дома и вместе с ним сфотографироваться.

Для того, чтобы договориться о приезде Обамы в Кёльн, понадобилось два года, рассказал организатор мероприятия Александр Мюллер. По его словам, бывший президент прилетит в немецкий город на частном самолёте. И проведёт там один день с ночёвкой.

Сколько всего денег получит Обама за своё выступление точно неизвестно, но в 2017 году — через несколько дней после того как он передал свой пост Дональду Трампу, — политик принял участие в схожем мероприятии, которое принесло ему $400 000. Возможно, в Кёльне его ожидает такое же «княжеское вознаграждение», предполагает издание.  

В ходе интервью Обама объяснит, какими качествами должен обладать современный лидер. Вместе с ним на саммите также выступят автор бестселлеров из США Джон Стрелеки, предприниматель из Бонна Франк Телен и тренер по менеджменту Сабина Асгодом.

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источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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