Daily Sabah: турецкие военные в России освоят С-400 — ради безопасности своей страны

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об отправке в Россию турецких военных, которые в ближайшее время начнут обучаться использованию российских ЗРК С-400, пишет Daily Sabah. «Нам нужно установить систему противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу страну и 82 миллиона наших сограждан», — отметил Акар.

Турецкие военные в настоящее время находятся в России, где они учатся работать с зенитно-ракетными комплексами С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление турецкого министра обороны.

«Мы отправили личный состав в Россию для обучения по С-400, которое начнётся в ближайшие дни и будет проходить в последующие месяцы, — подчеркнул глава оборонного ведомства Хулуси Акар. — Нам нужно установить систему противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу страну и 82 миллиона наших сограждан».

Российские ЗРК будут отправлены в Турцию менее чем через два месяца. Между тем из-за этой сделки между союзниками по НАТО Турцией и США возникла напряжённость.

Как утверждается в статье, регион, в котором находится Турция, изобилует баллистическими ракетами и незаконным оружием массового поражения. Кроме того, становится всё более серьёзной угроза терроризма со стороны группировок, действующих на севере Сирии, таких как ИГ* и Отряды народной самообороны (YPG). Последние, как пишет Daily Sabah, являются сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК), которую, помимо Турции, террористической организацией признали США и Евросоюз.

Анкара приняла решение подписать с Москвой сделку по С-400 на сумму $2,5 млрд в декабре 2017 года, после того как США несколько раз отказались продавать турецким властям американские системы Patriot.

Акар заявил, что Вашингтон всё ещё пытается отговорить Анкару от покупки российских ЗРК, однако Турция решительно настроена довести эту сделку до конца.

«Мы говорим им: «Дело сделано». Но они продолжают повторять нам: «Ничего ещё не решено», — отметил министр.

Глава оборонного ведомства Турции также предостерёг США от попыток привязать поставки американских истребителей F-35 к закупке российских противоракетных комплексов. Он подчеркнул, что эти истребители разрабатывались в рамках действующего совместного проекта. Более того, турецкие военные уже находятся в США, чтобы обучаться управлению и обслуживанию самолётов F-35.

«Мы, Турецкая Республика, выполняем наши обязательства серьёзным и искренним образом», — отметил министр.

В настоящий момент, как пишет Daily Sabah, Анкаре принадлежат четыре самолёта F-35, но все они находятся в Аризоне, где четыре турецких пилота учатся управлять этими боевыми машинами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

