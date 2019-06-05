Spiegel: назло США — угрозы Вашингтона наполнили Анкару решительностью в сделке по С-400

«Назло» Соединённым Штатам — и несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заверил, что Анкара ни в коем случае не откажется от покупки российских ЗРК С-400, сообщает Der Spiegel. «Есть соглашение, которое мы подписали, и отказываться от него мы не собираемся», — заявил турецкий лидер.

Соединённые Штаты угрожают ввести санкции против Турции, если Анкара всё же закупит у Российской Федерации зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет Der Spiegel.

Более того, вместо российских ЗРК Вашингтон требует от турецкой стороны приобрести американские системы противовоздушной обороны Patriot, отмечает немецкое издание.

«Назло» Соединённым Штатам — и несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако, в очередной раз заверил, что Анкара ни в коем случае не откажется от сделки с Москвой, сообщает Der Spiegel.

«Есть соглашение, которое мы подписали, решение… И отказываться от него мы не собираемся», — заявил турецкий лидер.

Анкара «полна решимости» закупить у Российской Федерации ЗРК С-400, подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, американские системы противовоздушной обороны Patriot попросту не настолько хороши, как российские зенитно-ракетные комплексы.

Первые поставки из России в Турцию должны начаться в июле этого года, напоминает Der Spiegel. В общей же сложности Анкара получит четыре дивизиона С-400, которые обойдутся турецкой стороне в сумму $2,5 млрд, уточняет немецкое издание.