Guardian: брексит поможет Эрдогану укрепить власть в Турции

Выход Великобритании из ЕС скажется не только на самом Туманном Альбионе, но и на Турции, пишет журналистка Эльчин Пойразлар в своей статье для The Guardian. Эрдоган может воспользоваться брекситом для укрепления своей авторитарной позиции в стране, полагает автор. Кроме того, Турция рискует потерять доступ ко второму по величине экспортному рынку.
Выход Великобритании из ЕС можно рассматривать как часть более широкого явления, при котором государства-члены ставят под сомнение основополагающие принципы союза, такие как свобода передвижения людей и видение единства Европы в мире. Однако брексит также грозит ухудшить положение ряда стран и за пределами Европы, таких как Турция, пишет журналистка Эльчин Пойразлар в своей статье для The Guardian.
Пойразлар полагает, что, так как западноевропейские политики, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, в последние годы ослабили приверженность ЕС Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган «подорвал приверженность Турции стандартам ЕС», в частности, верховенству права и свободы прессы. Антитурецкая риторика в Европе сыграла на руку Эрдогану, который воспользовался ею, чтобы начать персонализировать свою власть в стране.
При этом на протяжении последних лет, по словам журналистки, единственным исключением была Великобритания, где поддерживали европейские устремления Турции. Однако брексит положил этому конец.
Целый ряд британских политиков от бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона до нынешнего министра обороны Пенни Мордонт демонизировали Турцию в преддверии референдума 2016 года, ратуя за выход Великобритании из ЕС. По словам Пойразлар, брексит открыл двери в Великобританию популизму и искажениям фактов, «жертвой которых уже пала Турция».
Однако для обеих стран вскоре настанет момент истины. Великобритании грозит перспектива выхода из ЕС без сделки. А для Турции брексит может обернуться ещё более драматичными последствиями.
Несмотря на то что на последних выборах оппозиция добилась наибольших за последнее время успехов, одержав победу в крупнейших городах страны, Эрдоган стремится укрепить свою власть. Так, высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, где с небольшим перевесом одержал победу кандидат от оппозиции, и провести повторное голосование.
Пойразлар полагает, что победа сторонников Эрдогана может ознаменовать окончательное расставание Турции с демократией, а также ещё более глубокий разрыв с Европой, чем тот, что ждёт Великобританию.
При этом оппозиция видит в ЕС средство избавления от авторитарной власти Эрдогана. Но там также понимают, что их задачу многократно усложнит выход Великобритании из ЕС и смена курса в стране на значительно менее дружественный по отношению к республике.
Кроме того, брексит нанесёт и экономический вред стране. Если Британия выйдет из ЕС без сделки, Турция может потерять доступ ко второму по величине экспортному рынку, поскольку обе страны связаны таможенным союзом Анкары с ЕС, пишет Эльчин Пойразлар в The Guardian.
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