Daily Sabah: Пентагон отстранил турецких лётчиков от полётов на F-35

Турецкие пилоты, проходящие обучение на авиабазе ВВС США, прекратили полёты на истребителях F-35, сообщает Daily Sabah. По словам издания, эти меры американских властей связаны с решением Анкары приобрести российские системы С-400.

Турецкие пилоты, находящиеся на авиабазе ВВС США Люк в Аризоне, больше не поднимаются в воздух на истребителях F-35. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, пишет Daily Sabah.

«Министерству (обороны США. — ИноТВ) известно, что турецкие пилоты не летают, — заявил Эндрюс. — Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программе, связанной с F-35, если турецкая политика не изменится».

Издание напоминает, что накануне Пентагон пообещал аннулировать сделку с Анкарой по покупке F-35, если она не откажется от своих планов приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Тем самым американские власти усугубили и без того долгий и острый спор со своим ключевым союзником по НАТО.

В своём жёстком двухстраничном послании и. о. министра обороны США Патрик Шанахан объявил, что обучение турецких пилотов прекратится 31 июля. Более того, по словам чиновника, Анкара не сможет получить четыре приобретённых ею самолёта. Глава Пентагона также предупредил, что покупка российских систем может навредить будущим отношениям США с Турцией.

По данным американских военных, в настоящий момент на базе Люк проходят обучение четыре пилота и два лётных инструктора из Турции. Помимо лётчиков, в этих тренировках участвуют 20 авиатехников.