CNN: США отказали Турции в продаже F-35, но Трамп разрыву сделки не рад

Несмотря на предупреждения и угрозы, Турция не отказалась от покупки российских С-400, и в ответ Дональд Трамп объявил, что разрывает с ней контракт на поставку американских истребителей F-35. Как отмечает корреспондент CNN, американский президент, похоже, не рад такому решению и привычно винит во всём администрацию Обамы.

Американский президент отменил продажу Турции сотни истребителей, но кажется, он не очень-то рад этому решению. Оно вызвано тем, что Анкара приобрела системы противоракетной обороны у России. США расценивают это как серьёзную угрозу для национальной безопасности.



С нами на связи из Стамбула Джомана Карадшех, она расскажет подробности. Американцы уже несколько месяцев говорили, что эти российские самолёты несовместимы с системами НАТО*, не так ли?



ДЖОМАНА КАРАДШЕХ, корреспондент CNN: Да, Макс, и они уже несколько месяцев грозили серьёзными последствиями, если Турция пойдёт на эту сделку и купит российские системы противоракетной обороны С-400. Как только в пятницу произвели первые поставки, все ждали, как отреагируют США, что это за последствия: санкции, исключение Турции из программы по поставке истребителей F-35?



И вот вчера поступила первая реакция от администрации президента Трампа, который, похоже, нехотя заявил, что блокирует продажу Турции F-35. Турция заказала около сотни этих истребителей. И он на самом деле был не рад. Он говорил о том, что это будет стоить им миллиарды долларов, что это было несправедливо для Турции, что производитель F-35 Lockheed Martin будет не рад. И он также говорил о том, какие хорошие у него отношения с президентом Турции Эрдоганом.



И, как обычно, он обвинил в создании этой ситуации, которую назвал «бардаком», администрацию Обамы. Он сказал то, что говорил месяц назад на саммите «Большой двадцатки» после встречи с Эрдоганом: что Турция хотела купить американскую альтернативу С-400 — систему противоракетной обороны Patriot. По его словам, администрация Обамы не стала продавать её Турции.



Об этом говорили и турецкие чиновники, они обвиняли во всём США, что они годами пытались купить Patriot, но это не вышло по ряду причин. Они говорят, что решение заблокировал конгресс. И вот президент Трамп обвиняет в этом администрацию Обамы.



С этим американские чиновники не согласны. Они говорят, что пытались продать системы Турции, но одна из главных проблем была в том, что Турция хотела купить и сопутствующие технологии, чтобы она могла производить системы в Турции. А это для США неприемлемо.



И вот сейчас большую озабоченность вызывает тот факт, что о санкциях никто не упоминал. По американским законам президент Трамп обязан наложить санкции на Турцию — по закону о противостоянии противникам США. Он предусматривает наказание для стран, которые покупают оружие у России. Он об этом не упоминал. И мы слышали, как турецкие чиновники, в том числе президент Эрдоган, считают, что президент Трамп не станет вводить эти санкции.



Так что многие переживают, какой сигнал получается в отношении тех стран, которые бросают вызов США, в отношении стран, которым США грозили санкциями, которых мы не увидели. Конечно, это не остановило Турцию. Сегодня в Анкаре приземлился 14-й российский военный грузовой самолёт, который привёз новые детали систем С-400.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 17 июля 2019 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).