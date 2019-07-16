CNN: союзники ждут от Трампа санкций для Турции, но тот не спешит

Президент США Дональд Трамп сам подписал в 2017 году закон о санкциях для тех, кто ведёт дела с российскими военными. И теперь его реакция на покупку Турцией систем С-400 кажется слишком мягкой, говорит корреспондент CNN. Он отмечает, что от дальнейших действий Трампа зависит и будущее всего НАТО, ведь от союзников он требует многого, а сам не подаёт пример.

Турция получает системы ПРО от России. Из-за этого соглашения США и союзники по НАТО чувствуют себя очень некомфортно. Ник Робертсон объяснит почему.

Каждая из этих российских ракет, которые передали Турции, может забить новый гвоздь в гроб НАТО.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Сегодня прибыл восьмой самолёт и начал разгружаться. Теперь наша цель — создать совместное с Россией производство, и мы это сделаем, мы пойдём и дальше.

Поставки начались ещё на прошлой неделе, и ответ НАТО был осторожным. «Союзники вправе решать, какое военное оборудование покупать. Однако мы обеспокоены потенциальными последствиями решения Турции приобрести системы С-400. Совместимость наших вооружённых сил крайне важна для НАТО, для проведения наших операций и миссий».

Эти осторожные слова могут свидетельствовать о замалчивании опасностей, с которыми сталкивается альянс из 29 стран. Ещё до поставки Госдепартамент предупредил о последствиях.

МОРГАН ОРТЕГУС, официальный представитель Госдепартамента США: Как вы сказали, Турция столкнётся с негативными последствиями, если примет С-400.

Однако на саммите «Большой двадцатки» в Японии около недели назад, несмотря на подписанный им в 2017 году закон, который накладывает американские санкции на всех, кто ведёт бизнес с российскими военными, Трамп говорил о лидере Турции без жёсткости.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это трудный договор, мы работаем над этим и посмотрим, что можно сделать.

Причина, почему договор так важен, в том, что Турция сейчас в процессе покупки ста передовых американских истребителей F-35. И если у них будут и американские F-35, и российские С-400, Турция сможет дать врагам Америки решительное превосходство.

Первой, кто получит выгоду от этого, будет наверняка Россия. Это даст её оборонной промышленности скрытый толчок, а также создаст раскол в рядах НАТО, а это они пытались сделать десятилетиями. Они считали, что их враг по временам Советского Союза, НАТО, занимается расширением на восток, приближаясь к их границам. На самом деле 13 новых членов альянса с 1999 года — страны Восточной Европы.

На саммите «Большой двадцатки» Эрдоган сказал, что, по его мнению, Трамп сделал для Турции исключение с санкциями.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: Что касается санкций, господин Трамп уже прояснил свою позицию в заявлениях для прессы. Мы слышали его слова, что ничего подобного не произойдёт.

Трамп без устали напоминает НАТО, что США — главный плательщик альянса и его главный член, за которым не угнаться.

НИК РОБЕРТСОН, старший дипломатический редактор CNN: И теперь НАТО, похоже, обратилось в слух, воздерживаясь от комментариев, пока не увидит следующего шага президента Трампа. Госсекретарь Майк Помпео говорит, что ожидает от президента подчинения закону. Дальнейшие действия Трампа покажут, насколько живуч альянс, которому исполнилось 70 лет.

Ник Робертсон, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июля 2019 года.