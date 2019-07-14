Bloomberg: США готовятся ввести против Турции санкции из-за покупки C-400

Агентство Bloomberg узнало о подготовке в США к введению санкций в отношении Турции из-за начала поставок комплектующих для зенитных ракетных систем С-400 из России. Ожидается, что об ограничительных мерах объявят во второй половине следующей недели.

В администрации президента США определились с пакетом санкций, которые будут введены в отношении Турции из-за приобретения у России комплектующих для зенитных ракетных систем С-400. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, об ограничительных мерах объявят уже в ближайшие дни.

По данным агентства, в администрации остановились на одном из трёх подготовленных пакетов разной степени тяжести, однако пока не готовы сообщить о каких ограничениях идёт речь.

Один из источников сообщил, что о карательных мерах будет объявлено не раньше, чем во второй половине недели, то есть после годовщины попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, чтобы не сложилось впечатление, что за ним стоят США.

Санкции были разработаны в результате нескольких дней совместной работы представителей Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности США. Однако они не будут введены без одобрения президента.

Представитель Госдепартамента от комментариев по поводу возможных санкций США против Турции отказалась.

Bloomberg напоминает, что в пятницу Анкара получила первую партию комплектующих для систем С-400, которые, как отмечают в Пентагоне, поставят под угрозу истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Поставка сделала введение санкций практически неотвратимым.

По словам исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера, позиция Вашингтона относительно невозможности поставок F-35 Турции из-за военного сотрудничества страны с Россией «не изменилась». Вместе с тем, согласно заявлению Анкары, на следующей неделе американская делегация прибудет с визитом для обсуждения сложившейся ситуации.