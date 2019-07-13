Das Erste: угрозы Вашингтона не сработали — С-400 уже в Турции

Несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона, турецкое правительство не отказалось от своих намерений: в Анкару прибыла первая поставка зенитных ракетных комплексов С-400 из России. Глава МИД страны заявил, что поставки будут продолжаться. Между тем, НАТО выражает обеспокоенность последствиями решения Турции, а эксперты рассуждают о воздействии санкций США, которые вряд ли заставят себя ждать, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Предостережения со стороны США были однозначными, но они не заставили турецкое правительство отказаться от его намерений. Сегодня первая партия российских ракетных систем С-400 прибыла в Анкару. На этот случай Вашингтон грозил партнёру по НАТО экономическими санкциями. По словам представителя военного альянса, там обеспокоены возможными последствиями турецкого решения. В ближайшие дни должны последовать новые поставки.

Утром эти кадры появились на турецком телевидении: российский транспортный самолёт на военном аэродроме в Анкаре. Поставки С-400 официально начались. Чуть позже это подтвердил и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Как мы уже неоднократно говорили, сделка по системам С-400 заключена. Никаких проблем нет, и поставки будут продолжаться.

По данным российской стороны, мобильные системы С-400 могут поражать цели на высоте примерно до 30 километров при радиусе действия 400 километров. Вашингтон опасается, что при их использовании Турцией как партнёром по НАТО к России могут попасть данные об американских боевых самолётах F-35. Всего два дня назад Вашингтон снова грозился ввести из-за этого санкции в отношении Турции.

КРИСТИАН БРАКЕЛЬ, руководитель Фонда имени Генриха Бёлля в Стамбуле: До сих пор в Белом доме говорили, что это будут целенаправленные санкции, — в первую очередь, против лиц или отдельных фирм оборонной промышленности. Однако я думаю, что особенно важно, так это символичный эффект от этих санкций, а он, конечно, может иметь весьма далеко идущие последствия для и без того нестабильной турецкой экономики.

Сегодняшняя поставка включает в себя первую партию деталей противоракетных комплексов С-400. Основная часть поставок, по данным российских СМИ, должна прибыть в Турцию до конца лета. Реакция американцев на начало поставок не заставит себя ждать.

Дата выхода в эфир 12 июля 2019 года.