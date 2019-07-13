Das Erste: угрозы Вашингтона не сработали — С-400 уже в Турции
Предостережения со стороны США были однозначными, но они не заставили турецкое правительство отказаться от его намерений. Сегодня первая партия российских ракетных систем С-400 прибыла в Анкару. На этот случай Вашингтон грозил партнёру по НАТО экономическими санкциями. По словам представителя военного альянса, там обеспокоены возможными последствиями турецкого решения. В ближайшие дни должны последовать новые поставки.
Утром эти кадры появились на турецком телевидении: российский транспортный самолёт на военном аэродроме в Анкаре. Поставки С-400 официально начались. Чуть позже это подтвердил и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Как мы уже неоднократно говорили, сделка по системам С-400 заключена. Никаких проблем нет, и поставки будут продолжаться.
По данным российской стороны, мобильные системы С-400 могут поражать цели на высоте примерно до 30 километров при радиусе действия 400 километров. Вашингтон опасается, что при их использовании Турцией как партнёром по НАТО к России могут попасть данные об американских боевых самолётах F-35. Всего два дня назад Вашингтон снова грозился ввести из-за этого санкции в отношении Турции.
КРИСТИАН БРАКЕЛЬ, руководитель Фонда имени Генриха Бёлля в Стамбуле: До сих пор в Белом доме говорили, что это будут целенаправленные санкции, — в первую очередь, против лиц или отдельных фирм оборонной промышленности. Однако я думаю, что особенно важно, так это символичный эффект от этих санкций, а он, конечно, может иметь весьма далеко идущие последствия для и без того нестабильной турецкой экономики.
Сегодняшняя поставка включает в себя первую партию деталей противоракетных комплексов С-400. Основная часть поставок, по данным российских СМИ, должна прибыть в Турцию до конца лета. Реакция американцев на начало поставок не заставит себя ждать.
Дата выхода в эфир 12 июля 2019 года.
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