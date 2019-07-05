С-400 брать, Америке не доверять — Hürriyet поделилась результатами опроса среди турок

Как показали результаты недавнего опроса, 44% турок выступают за реализацию сделки с Москвой по покупке ЗРК С-400, несмотря на угрозу американских санкций, сообщает Hürriyet Daily News. В то время как отношения с Россией респонденты по большей части оценивают в позитивном ключе, более 80% опрошенных заявили, что видят в Америке угрозу для Турции.

Согласно данным опроса, подготовленного специалистами Университета имени Кадира Хаса в Стамбуле и опубликованного 4 июля, почти половина турок поддерживает покупку российских ЗРК С-400, несмотря на угрозу санкций США, сообщает Hürriyet Daily News.

Как отмечает газета, за приобретение систем высказались 44% опрошенных, в то время как почти 25% отметили, что Анкаре не стоит доводить сделку с Москвой до конца. 31% респондентов выбрал графу «не знаю».

Значительную часть тех, кто поддержал покупку С-400, составили сторонники правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также за реализацию сделки с Москвой высказалась почти половина опрошенных сторонников Республиканской народной партии, главного оппозиционного объединения страны, и почти половина опрошенных выпускников школ и вузов.

В результате опроса учёным удалось узнать, что в этом году самым важным вопросом для турецкой общественности являются отношения с США, которые, по мнению многих респондентов, в будущем ухудшатся. Угрозу в Америке видят более 80% турок, в то время как в 2018 году такое мнение высказывали только 60% отвечавших. Россия же заняла 12-е место после Франции, Великобритании и Германии среди стран, представляющих, по мнению участников опроса, опасность для их страны.

Среди потенциальных друзей Турции Россия заняла 14-е место после таких государств, как Иран, Венесуэла и Украина. В самом конце списка дружественных стран оказались Великобритания, США и Франция — лишь 5% респондентов считают их друзьями Анкары.

В целом, по словам издания, отношения с Россией воспринимаются турками в позитивном ключе. 55% опрошенных отзывались о партнёрстве с Москвой положительно. А вот отношения с США турки видят не в самом оптимистичном свете — позитивные оценки высказали менее четверти участников опроса, и лишь 2% назвали Америку другом и союзником. Почти 40% респондентов заявили, что Вашингтону нельзя доверять.

Помимо отношений с США, среди других важных внешнеполитических вопросов для страны участники ислледования также отметили борьбу с терроризмом в регионе, войну в Сирии и связанный с ней курдский вопрос. Хотя отношения с Россий в целом и воспринимаются позитивно, половина респондентов признаёт, что в ряде вопросов, включая будущее Сирии, конкуренцию за энергоресурсы в регионе и борьбу с терроризмом, Москва и Анкара не сходятся во мнениях или являются соперницами.