Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет

США не станут вводить санкции против Турции из-за закупки Анкарой российских комплексов С-400, заявил по итогам встречи с президентом США на полях саммита G20 турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Как сообщает турецкая Hürriyet Daily News, Эрдоган отметил, что за санкции выступают лишь некоторые «нижестоящие» сотрудники президентской администрации США, тогда как Трамп имеет совершенно иной взгляд на ситуацию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что получил от американского коллеги Дональда Трампа заверения в том, что Вашингтон не станет накладывать на Турцию санкции в связи с закупкой Анкарой российских комплексов ПВО С-400, сообщает Hürriyet Daily News.



«Он заявил нам лично, что этого не произойдёт, — подчеркнул турецкий лидер, выступая на пресс-конференции после встречи с Трампом на полях саммита «Большой двадцатки». — Мы являемся стратегическими партнёрами Соединённых Штатов. А среди стратегических партнёров ни у кого нет права вмешиваться в суверенные дела Турции. Это должны знать все».



«То, что говорят некоторые нижестоящие чины (в США. — ИноТВ), совершенно не соответствует подходу самого господина Трампа. Я считаю, что такие заявления не навредят нашим двусторонним связям», — также заявил Эрдоган. По словам президента, комплексы будут доставлены в страну в первой половине июля.



Как пишет HDN, господин Эрдоган также отметил, что Турция по-прежнему будет ждать от США доставки истребителей F-35 несмотря на конфликт из-за сделки по С-400. «До сих пор мы выплатили США 1,4 миллиарда долларов. Нам, как участникам программы производства самолётов, пока было поставлено четыре самолёта F-35, но мы ещё должны будем получить всего 116 машин. Мы ожидаем их отгрузки», — цитирует издание президента Турции.



В ходе пресс-конференции Эрдоган также поведал, что напомнил своим коллегам по «Большой двадцатке» о тех «жертвах», которые принесла Турция после начала войны в Сирии, приняв у себя миллионы сирийских беженцев. «С 2011 года мы открыли двери более чем четырём миллионам беженцев, включая 3,6 миллиона сирийцев, бежавших от войны», — подчеркнул он, добавив, что ответственность за беженцев взяли на себя исключительно страны региона, тогда как западные державы, которые «читают остальным нотации» о правах человека, потерпели в сирийском конфликте гуманитарное фиаско.



В рамках саммита G20 господин Эрдоган провёл переговоры с целым рядом мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, президента Франции Эммануэля Макрона и других, говорится в статье.