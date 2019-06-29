Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что получил от американского коллеги Дональда Трампа заверения в том, что Вашингтон не станет накладывать на Турцию санкции в связи с закупкой Анкарой российских комплексов ПВО С-400, сообщает Hürriyet Daily News.
«Он заявил нам лично, что этого не произойдёт, — подчеркнул турецкий лидер, выступая на пресс-конференции после встречи с Трампом на полях саммита «Большой двадцатки». — Мы являемся стратегическими партнёрами Соединённых Штатов. А среди стратегических партнёров ни у кого нет права вмешиваться в суверенные дела Турции. Это должны знать все».
«То, что говорят некоторые нижестоящие чины (в США. — ИноТВ), совершенно не соответствует подходу самого господина Трампа. Я считаю, что такие заявления не навредят нашим двусторонним связям», — также заявил Эрдоган. По словам президента, комплексы будут доставлены в страну в первой половине июля.
Как пишет HDN, господин Эрдоган также отметил, что Турция по-прежнему будет ждать от США доставки истребителей F-35 несмотря на конфликт из-за сделки по С-400. «До сих пор мы выплатили США 1,4 миллиарда долларов. Нам, как участникам программы производства самолётов, пока было поставлено четыре самолёта F-35, но мы ещё должны будем получить всего 116 машин. Мы ожидаем их отгрузки», — цитирует издание президента Турции.
В ходе пресс-конференции Эрдоган также поведал, что напомнил своим коллегам по «Большой двадцатке» о тех «жертвах», которые принесла Турция после начала войны в Сирии, приняв у себя миллионы сирийских беженцев. «С 2011 года мы открыли двери более чем четырём миллионам беженцев, включая 3,6 миллиона сирийцев, бежавших от войны», — подчеркнул он, добавив, что ответственность за беженцев взяли на себя исключительно страны региона, тогда как западные державы, которые «читают остальным нотации» о правах человека, потерпели в сирийском конфликте гуманитарное фиаско.
В рамках саммита G20 господин Эрдоган провёл переговоры с целым рядом мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, президента Франции Эммануэля Макрона и других, говорится в статье.