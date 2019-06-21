Эрдоган: ультиматумы Вашингтона не заставят Турцию отказаться от С-400

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Drive: Россия перехватила стратегический бомбардировщик США на подлёте к Крыму Drive
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США внесли в чёрный список пять китайских компаний
Соединённые Штаты внесли пять китайских IT-компаний в чёрный список вслед за корпорацией Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.
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В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
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Футболист сборной Египта Трезеге стал автором первого гола на КАН-2019
Полузащитник сборной Египта по футболу Махмуд Трезеге стал автором первого гола на Кубке африканских наций 2019 года.
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ЦПВС: боевики обстреляли 12 сирийских населённых пунктов за сутки
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за последние сутки обстреляли 12 населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Идлиб.
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СМИ: «Вильярреал» решил не продавать Черышева в «Валенсию»
Испанский футбольный клуб «Вильярреал» изменил свои намерения относительно российского полузащитника Дениса Черышева.
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В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию
В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.
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«Сент-Луис» начнёт новый сезон НХЛ матчем с «Вашингтоном»
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» начнёт регулярный чемпионат сезона-2019/20 матчем с «Вашингтон Кэпиталз».
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Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
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В ОБСЕ обеспокоены насилием в отношении журналистов на митингах в Грузии
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с нападениями на журналистов в ходе протестов в Грузии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.
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Пять рабочих пострадали из-за ЧП на НПЗ в США
Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в американском городе Филадельфия.
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СМИ назвали степень тяжести травмы Суареса
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес прошёл медицинское обследование после повреждения руки в матче группового турнира Кубка Америки — 2019 с командой Японии.
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В Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию
Запрет на авиаперелёты в Грузию из России будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью российских граждан в этой стране не будет взята под контроль. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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На Украине сторонники ПЦУ захватили храм КП УПЦ
В украинском городе Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Медведев присутствует на церемонии открытия Европейских игр 2019 года в Минске
Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на церемонии открытия II Европейских игр, которая проходит в столице Белоруссии — Минске.
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Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.
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В «Крыльях Советов» прокомментировали уход Самедова
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал уход из команды полузащитника Александра Самедова.
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Макрон вручил Элтону Джону орден Почётного легиона
Британский музыкант Элтон Джон получил из рук президента Франции Эммануэля Макрона высшую награду страны — орден Почётного легиона. Об этом сообщает Ouest-France.
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Ерохин получил травму в контрольном матче «Зенита» с «Ваккером»
Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин получил повреждение в контрольном матче с австрийским «Ваккером» на тренировочном сборе команды.
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S7 закрывает продажи билетов в Грузию с вылетом с 8 июля
Авиакомпания S7 приняла решение закрыть продажу билетов в Грузию с вылетом с 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
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Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой
Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Де Коло заявил о намерении вернуться в НБА
Французский защитник Нандо де Коло после ухода из московского ЦСКА заявил о намерении продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Кафу стал послом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Легендарный бразильский футболист Кафу стал официальным послом чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
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СМИ: Сульшер согласился продать Погба из МЮ
Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника Поля Погба.
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Додон: правительство Молдавии будет строить взвешенные отношения с Россией
Новое правительство Молдавии заинтересовано выстраивать взвешенные отношения с Россией. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.
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«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командных соревнованиях чемпионата Европы 2019 года в немецком Дюссельдорфе.
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Более 40 тысяч человек остаются без электричества в Чечне
Около 42,9 тыс. человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях.
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СМИ: Неймар согласился на все условия «Барселоны» для возвращения в команду
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в клуб.
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В Минфине ожидают ускорения темпов роста ВВП России в июне
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП в июне.
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Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
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Пелоси призвала к выверенной реакции на действия Ирана
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к «умному и стратегическому» подходу по решению ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает Washington Post.
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ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.
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Гройсман опроверг информацию о приватизации ГТС Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг информацию о подготовке приватизации газотранспортной системы (ГТС) страны.
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Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России
Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
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В Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам
В Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма.
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Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Грузию
Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентствам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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В Ferrari разочарованы решением FIA оставить в силе штраф Феттеля
Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
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США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Вологодской области
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Вологодской области, сообщает kp.ru со ссылкой на МЧС.
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Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии
Попытки свалить на Россию вину за происходящее в Грузии являются передёргиванием реальной ситуации. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пока не готов вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.
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Эксперт прокомментировал планы ШОС содействовать увеличению доли нацвалют во взаиморасчётах
Эксперт РИСИ, экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова о том, что ШОС будет содействовать увеличению доли национальных валют во взаиморасчётах.
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В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси. Об этом сообщил представитель ведомства.
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СМИ: Футболист «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»
Испанский защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Альберто Морено может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».
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В ЦИК Украины назвали число зарегистрировавшихся кандидатов в депутаты
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Эксперт прокомментировал заявление об угрозе потери Украиной газотранспортной системы
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС) Киев ждёт «югославский сценарий».
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В Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Городищенском районе Волгоградской области обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает NovostiVolgograda.ru.