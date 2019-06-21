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Эрдоган: ультиматумы Вашингтона не заставят Турцию отказаться от С-400

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил ответить на американские санкции, если Вашингтон решит наказать Анкару за покупку российских комплексов С-400, пишет WSJ. Между тем, турецкий лидер также предположил, что сумеет убедить американского коллегу Дональда Трампа на их предстоящей встрече не предпринимать экономических мер в отношении Турции.
Эрдоган: ультиматумы Вашингтона не заставят Турцию отказаться от С-400
Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг заявил, что в случае введения США санкций в отношении Анкары в связи с её решением приобрести российские комплексы ПВО С-400, Турция примет ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.
 
Как подчёркивается в материале издания, господин Эрдоган отметил, что доставка С-400 в соответствии с контрактом стоимостью $2,5 млрд, заключённым между Москвой и Анкарой в 2017 году, должна будет начаться в первой половине июля, и призвал Вашингтон, который выступил резко против сделки, занять более «дружелюбную» позицию. «США нужно хорошо подумать, — подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции с участием иностранных журналистов. — У нас тоже есть санкции».
 
По мысли турецкого лидера, Анкаре трудно спорить с США по поводу С-400 и других вопросов, включая сирийский конфликт, поскольку между американским президентом Дональдом Трампом и членами его администрацией часто возникают разногласия. «В политологии это называется бюрократическим олигархатом. Иногда ноги начинают управлять головой», — пояснил он.
 
Вместе с тем, господин Эрдоган выразил уверенность в том, что сам Трамп на предстоящей встрече между ними, которая должна будет состояться на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии на следующей неделе, встанет на сторону Турции. «Я у него спрошу: «Вы считаете, что подобные санкции против Турции правомерны?». Уверен, что господин Трамп ответит отрицательно», — цитирует турецкого президента WSJ.
 
Ранее американские чиновники предупреждали, что в случае приобретения Турцией С-400 могут запретить Анкаре участвовать в программе разработки высокотехнологичного малозаметного самолёта F-35 в связи с опасениями по поводу того, что Москва сможет при помощи комплексов получить информацию о нём, пишет издание. Турция в ответ настаивает на том, что для подобных опасений нет никаких оснований и предупреждала, что в случае запрета на допуск к программе будет обращаться в международные суды, упоминается в материале.
 
Решение закупить российские С-400 также беспокоило правительства других западных стран, считающих что из-за этой сделки Турция слишком сильно сблизится с Москвой, подчёркивает обозреватель WSJ. По данным газеты, турецкие чиновники объясняли выбор Анкары в пользу российской техники вместо американского аналога Patriot тем, что Вашингтон не смог предложить его по доступной цене, а также не стал обсуждать возможность передачи турецкой стороне технологий, пишет журналист.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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