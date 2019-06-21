Эрдоган: ультиматумы Вашингтона не заставят Турцию отказаться от С-400

00:26 США внесли в чёрный список пять китайских компаний Соединённые Штаты внесли пять китайских IT-компаний в чёрный список вслед за корпорацией Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.

00:10 В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.

23:57 Футболист сборной Египта Трезеге стал автором первого гола на КАН-2019 Полузащитник сборной Египта по футболу Махмуд Трезеге стал автором первого гола на Кубке африканских наций 2019 года.

23:55 ЦПВС: боевики обстреляли 12 сирийских населённых пунктов за сутки Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за последние сутки обстреляли 12 населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Идлиб.

23:47 СМИ: «Вильярреал» решил не продавать Черышева в «Валенсию» Испанский футбольный клуб «Вильярреал» изменил свои намерения относительно российского полузащитника Дениса Черышева.

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23:31 Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.

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23:10 Пять рабочих пострадали из-за ЧП на НПЗ в США Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в американском городе Филадельфия.

23:06 СМИ назвали степень тяжести травмы Суареса Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес прошёл медицинское обследование после повреждения руки в матче группового турнира Кубка Америки — 2019 с командой Японии.

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22:52 На Украине сторонники ПЦУ захватили храм КП УПЦ В украинском городе Ровно сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

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22:37 Макрон вручил Элтону Джону орден Почётного легиона Британский музыкант Элтон Джон получил из рук президента Франции Эммануэля Макрона высшую награду страны — орден Почётного легиона. Об этом сообщает Ouest-France.

22:27 Ерохин получил травму в контрольном матче «Зенита» с «Ваккером» Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин получил повреждение в контрольном матче с австрийским «Ваккером» на тренировочном сборе команды.

22:26 S7 закрывает продажи билетов в Грузию с вылетом с 8 июля Авиакомпания S7 приняла решение закрыть продажу билетов в Грузию с вылетом с 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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22:16 Песков назвал приостановку авиасообщения с Грузией вынужденной мерой Указ российского президента Владимира Путина относительно авиасообщения с Грузией является вынужденной рестрикцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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21:55 Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

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21:45 Додон: правительство Молдавии будет строить взвешенные отношения с Россией Новое правительство Молдавии заинтересовано выстраивать взвешенные отношения с Россией. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

21:40 «Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.

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20:52 ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

20:50 Гройсман опроверг информацию о приватизации ГТС Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг информацию о подготовке приватизации газотранспортной системы (ГТС) страны.

20:48 Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.

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20:42 Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Грузию Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентствам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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20:31 США продлили на год санкции против КНДР Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи.

20:28 Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Вологодской области Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Вологодской области, сообщает kp.ru со ссылкой на МЧС.

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20:23 Эксперт прокомментировал планы ШОС содействовать увеличению доли нацвалют во взаиморасчётах Эксперт РИСИ, экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова о том, что ШОС будет содействовать увеличению доли национальных валют во взаиморасчётах.

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20:21 СМИ: Футболист «Ливерпуля» может перейти в «Зенит» Испанский защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Альберто Морено может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

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