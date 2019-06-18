Обозреватели The Hill: Россия и Турция — не друзья и не союзники

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New York Times: США усиливают кибернаступление на Россию New York Times
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«Глупая бестактность»: польское издание отчитало Дуду за слова о превосходстве поляков над россиянами Polityka
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KZ: «череда случайностей» — экс-глава МИД Австрии объяснила, как Путин оказался на её свадьбе Kleine Zeitung
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Wunderweib выбрал самые красивые русские имена для детей в Германии Wunderweib
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Daily Sabah: Пентагон отстранил турецких лётчиков от полётов на F-35 Daily Sabah
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Пенс назвал объём гумпомощи Венесуэле за время президентства Трампа
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон предоставил Каракасу гуманитарную помощь на сумму более $213 млн с момента вступления в должность американского лидера Дональда Трампа.
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В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
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В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии России.
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Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США
Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» её отец Валерий Бутин.
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Зеленский допустил расширение санкций против Москвы из-за Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild заявил, что антироссийские санкции необходимо будет расширить, если они не приведут к перемирию в Донбассе.
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СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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Пентагон одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе. Соответствующее заявление главы Пентагона распространила пресс-служба оборонного ведомства Соединённых Штатов.
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Посол рассказал о перспективных для диалога России и США направлениях
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по ситуации в Афганистане, Сирии и на Корейском полуострове могут стать отправными точками для выправления отношений.
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В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН.
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В Ульяновске несколько жильцов дома отравились угарным газом
В Заволжском районе Ульяновска несколько жильцов многоквартирного дома отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки. Об этом сообщили в главке МЧС по Ульяновской области.
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Саакашвили рассказал о контакте с Зеленским до возвращения на Украину
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что поддерживал контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским до своего возвращения на Украину и восстановления украинского гражданства.
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Кудрин прокомментировал ситуацию с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ответил на вопрос о возможности «социального взрыва» в России, подчеркнув, что за чертой бедности находятся 12,5 миллиона человек. По его словам, предложения по борьбе с бедностью уже подготовлены.
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В Петербурге могут временно отменить плату за проезд по ЗСД
Врио Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил рассмотреть вопрос о бесплатном проезде по Западному скоростному диаметру (ЗСД) на время перекрытия Троицкого моста. Об этом сообщает ФАН.
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В Москве начали монтировать летние сады по проектам финалистов конкурса «Цветочный джем»
В столице начали монтировать пять летних садов по проектам финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», сообщает «Вечерняя Москва».
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Благотворительный забег пройдёт 7 июля на ВДНХ
Благотворительный забег состоится 7 июля на ВДНХ в Москве, сообщают «Дни.ру».
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В Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён войны
На территории Балтийска за сутки обнаружили 19 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.
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Два человека пострадали после стрельбы на параде чемпионов НБА «Торонто»
В канадском Торонто во время парада в честь завоевания клубом «Торонто Рэпторс» первого в истории чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) неизвестные применили огнестрельное оружие.
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Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
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Генпрокуратура Египта осмотрела тело Мухаммеда Мурси
Генеральная прокуратура Египта расследует смерть бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, который скончался во время судебного заседания по делу о шпионаже.
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Бразильский посол анонсировал визиты Медведева и Путина в Бразилию
Посол Бразилии в Москве Товар да Силва Нунес заявил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Бразилию в этом году.
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«Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» не отзывал заявление по разрыву контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
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Помпео обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Оманском заливе
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ряда стран ситуацию в Оманском заливе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
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«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти
Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.
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В ДТП со «скорой помощью» под Тамбовом погибла фельдшер
В ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в городе Моршанск Тамбовской области погибла фельдшер.
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Отец Влашича рассказал, останется ли его сын в ЦСКА
Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника Николы Влашича, высказал мнение о будущем своего сына, в минувшем сезоне выступавшего на правах аренды за ЦСКА.
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Россия ожидает от США разъяснений заявлений о «ядерных испытаниях»
Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания — это фейк.
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Тебас назвал условие, при котором будет рад возвращению Неймара в Испанию
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможное возвращение бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в чемпионат Испании.
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Онищенко оценил статистику заболеваемости раком в России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил статистику Министерства здравоохранения по распространённости заболеваемости раком в стране.
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В Москве открылся конкурс имени Чайковского
В Большом зале консерватории в Москве состоялось торжественное открытие ХVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
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Глава РШФ оценил шансы Горячкиной стать чемпионкой мира
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов оценил шансы Александры Горячкиной на завоевание титула чемпионки мира.
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В результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей
Боевики обстреляли из миномётов населённый пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 получили ранения.
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Чемпионский парад «Торонто» в честь победы в НБА посетили порядка 2 миллионов человек
В Торонто прошёл парад в честь завоевания клубом «Торонто Рэпторс» первого в истории чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Северной Осетии планируют отреставрировать 15 объектов культурного наследия
На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 1100-летия крещения Алании обсудили необходимость реставрации 15 объектов культурного наследия. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы Северной Осетии.
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Постпред России: будем следить за действиями США для спасения ДВЗЯИ
Россия будет следить за действиями США, чтобы в случае необходимости принять своевременные меры для спасения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Фестиваль ГТО пройдёт 18—20 июня в Псковской области
Областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО пройдёт 18—20 июня в Пушкинских Горах.
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Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» в Москве и Петербурге
Балерина Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
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В Нижегородской области средний размер ипотеки вырос на 11,5% в I квартале
Средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области в I квартале 2019 года составил 1,95 млн рублей, сообщает «Реальное время». По сравнению с январём — мартом 2018-го показатель вырос на 11,5%.
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ФКР предложит WCF помощь в проведении Кубка мира по кёрлингу
Федерация кёрлинга России (ФКР) предложит поддержку Всемирной федерации кёрлинга (WCF) в проведении нескольких этапов Кубка мира за собственные средства.
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Из галереи в Париже украдена маска стоимостью €300 тысяч
Из галереи аукционного дома Christie's в Париже украдена маска стоимостью €300 тыс., по факту кражи начато расследование, которым занимается группа по борьбе с бандитизмом.
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Генменеджер «Питтсбурга»: я не говорил, что Малкин не будет продан
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал свои слова о возможном обмене российского форварда Евгения Малкина.
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Эксперт оценил слова Зеленского о диалоге с Донецком и Луганском
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.
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Ещё 21 павильон «Здоровая Москва» заработал в столице
Ещё 21 павильон «Здоровая Москва» заработал в российской столице. Они расположены в девяти административных округах.
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Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти»
Ижевск проведёт акцию «Свеча памяти» в субботу, 22 июня. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.
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В Москве планируют благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район»
В российской столице собираются благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район», сообщает сайт «Москва 24».
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Чемодановку покинули цыгане
Глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев сообщил, что все цыгане добровольно покинули село Чемодановка близ Пензы.
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IAAF предоставила 14 российским легкоатлетам нейтральный статус
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 14 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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У фронтмена Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла
Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностировали рак горла.
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Директору театра кукол в Петербурге продлили заключение под стражу
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу директору Большого театра кукол Александру Калинину. Об этом сообщают «Невские новости».
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На набережной Москвы-реки в Капотне появятся экологические тропы
На набережной Москвы-реки в Капотне планируют проложить экологические тропы. Они появятся в природном парке вдоль заболоченных территорий.