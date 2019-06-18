Обозреватели The Hill: Россия и Турция — не друзья и не союзники

70-летнему альянсу между Вашингтоном и Анкарой грозит самый неспокойный период за прошедшие десятилетия, пишут обозреватели The Hill Сонер Кагаптай и Энди Тейлор. Конгресс США на прошлой неделе проголосовал за закон, цель которого — наказать Анкару за планируемую покупку российских ЗРК С-400. Америка готовится сократить оборонное сотрудничество с Турцией и ввести против неё санкции. Однако эти действия невольно углубят связи между Анкарой и Москвой.

Турция, ключевой член НАТО, намерена закупить высокотехнологичные российские зенитно-ракетные комплексы, изначально проектировавшиеся для того, чтобы отслеживать и сбивать военные самолёты Североатлантического альянса.

Но несмотря на видимость дружбы, Турция и Россия не друзья, говорится в статье.

Несмотря на угрозу оказаться вне программы истребителей F-35 и столкнуться с экономическими санкциями на фоне царящей в стране рецессии, а также несмотря на предложение Вашингтона предоставить Анкаре американские ЗРК Patriot, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов, поскольку у Москвы имеются серьёзные рычаги влияния на Турцию.

Как отмечается в статье, Путин вполне может сделать так, что турки уже в 18-й раз потерпят поражение от русских. В частности, в Сирии возглавляемое Россией наступление на провинцию Идлиб, где проживают 3 млн человек, может спровоцировать массовую волну беженцев в сторону Турции.

Кроме того, Анкаре также придётся столкнуться с потоком джихадистов, которые станут серьёзной угрозой для безопасности страны. Вдобавок Москва может сделать так, что подконтрольные ей сирийские курды устроят в Турции «кампанию разрушения и насилия», уверены авторы статьи.

Также Владимир Путин может остановить поток туристов из России в эту страну и заблокировать импорт турецких продуктов, как произошло после инцидента со сбитым российским истребителем в 2015 году.

Путин также может пригрозить прекращением поставок энергоносителей в Турцию — второму по объёму поставок потребителю российского газа в Европе после Германии. Не стоит забывать и о предпринимаемых Москвой усилиях по распространению в Турции пропаганды и дезинформации.

«Так что нет, Турция и Россия — это не союзники и не друзья. Обеспокоенность Эрдогана по поводу безопасности, недоверие к Западу и неспособность добиться поставок американских ракет вынудили его искать альтернативу. Эрдоган вряд ли уйдёт от практичного предложения Путина о поставках С-400, поскольку он опасается ответных мер со стороны России. Как результат, последствия для американо-турецких отношений будут серьёзными», — пишут обозреватели The Hill.

У Турции, как поясняет издание, вторая по размерам армия в НАТО. Также на территории страны находится база Инджирлик — крупный аванпост Вашингтона за рубежом, который США используют для проведения авиаударов по ИГ* и для хранения американского ядерного оружия. Более того, Турция, граничащая с Ираном, Ираком, Сирией и по Чёрном морю с Россией, является стратегической площадкой для Соединённых Штатов.

«Турция остаётся критически важной страной для американских интересов, несмотря на авторитарные замашки и действия Эрдогана, неподобающие для члена альянса (НАТО. — ИноТВ). Политические деятели должны действовать осторожно с учётом этой информации», — подытоживают статью для The Hill обозреватели Сонер Кагаптай и Энди Тейлор.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

