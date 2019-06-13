Bild: Турция поставила точку в сделке с С-400

Турция окончательно утвердила закупку российских ракет С-400, сообщает Bild. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что вооружение будет поставлено уже в июле. Заключая эту сделку, он осознанно идёт на конфликт со своим партнёром по НАТО — США, подчёркивает немецкое издание.

Турция окончательно утвердила закупку российских ракет С-400, сообщает Bild. Это решение Анкара приняла несмотря на длительный конфликт со своим партнёром по НАТО — США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что российское вооружение уже куплено и будет поставлено в июле.

Он заключал эту сделку, принимая в расчёт, что США будут злиться, отмечает издание. Из-за неё американцы перестали обучать турецких пилотов на истребителе F-35. Вашингтон опасается, что через системы С-400 Россия сможет получить информацию по самолётам НАТО, объясняет Bild.

Выступая перед своей Партией справедливости и развития, Эрдоган пригрозил, что привлечёт к ответственности каждого, кто попытается исключить Турцию из программы F-35. Однако в Вашингтоне исключают возможность того, чтобы Анкара одновременно использовала российские системы и американские боевые самолёты.