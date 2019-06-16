DW: Путину на руку — ссора Турции и США грозит лишить НАТО «элемента усиленного устрашения» России

Анкара купила у Москвы ЗРК С-400 и тем самым «разозлила» США и других партнёров по НАТО, передаёт Deutsche Welle. И от ссоры этой выигрывает в первую очередь глава Кремля Владимир Путин, поскольку в результате Североатлантический альянс может лишиться важного «элемента усиленного устрашения» России, предупреждает немецкий телеканал.
Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и тем самым «разозлила» Соединённые Штаты и других партнёров по Североатлантическому альянсу, пишет в статье на сайте Deutsche Welle журналист немецкого телеканала Марсель Фюрстенау.
«И от ссоры этой выигрывает Путин», — констатирует Фюрстенау.
Как стало понятно в последние дни, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «не блефовал». Турецкий лидер дал отчётливо понять, что Анкара ни в коем случае не откажется от сделки с Москвой, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против Турции, отмечает автор статьи.
По словам же немецкого политика, бывшего координатора трансатлантического сотрудничества Юргена Хардта, президент Российской Федерации Владимир Путин якобы делает в настоящий момент всё возможное для того, чтобы рассорить такие западные союзы, как НАТО и Европейский союз.
«И при помощи этой оборонной сделки это ему, пожалуй, удалось», — признаёт Юрген Хардт.
Если ситуация продолжит накаляться, то российский лидер окажется в «самом выгодном положении», считает журналист Deutsche Welle. Ведь Соединённые Штаты уже пригрозили отменить поставки истребителей, поясняет Фюрстенау.
В свою очередь, Турция — если США действительно примут подобное решение — не оставит этого без последствий для НАТО и, скорее всего, ограничит «военные возможности» Североатлантического альянса на турецкой авиабазе Инджирлик, убеждён эксперт Гамбургского института изучения проблем мира политики безопасности Ульрих Кюн.
Кстати, именно на военной базе Инджирлик находится американское ядерное оружие США, напоминает автор статьи.
«В результате про этот элемент усиленного устрашения придётся, по всей видимости, забыть», — прогнозирует Ульрих Кюн.
А затем, уверен немецкий эксперт, и вовсе встанет вопрос о том, чего ещё стоит ожидать НАТО от такого члена, как Турция.
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