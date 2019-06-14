Business Insider: Турция пригрозила «ответными мерами» на санкции США из-за С-400

«Мы полны решимости. Неважно, что произойдёт, мы не уступим ни на шаг», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на угрозы США принять против его страны санкции из-за покупки С-400. Дипломат сказал, что Анкара «примет ответные меры», если Вашингтон решит её наказать.

Если США из-за сделки с Россией введут санкции против Турции, она «примет ответные меры», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его страна не может отменить покупку С-400, подчеркнул дипломат: «Мы полны решимости. Неважно, что произойдёт, мы не уступим ни на шаг».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что российское вооружение уже приобретено и будет поставлено в июле. До этого Анкара и Вашингтон долговое время спорили из-за этой покупки. США опасаются, что через системы С-400 русские смогут получить доступ к секретной информации об истребителе F-35, части которого производятся в Турции.

К тому же сделка с Россией — это оскорбление по отношению к другим членам НАТО со стороны Анкары, также входящей в альянс. В связи с этим США грозятся принять санкции в отношении Турции и полностью вывести из страны производство F-35, если та всё-таки купит С-400. Эрдоган сказал, что созвонится с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы не допустить этих штрафных мер.