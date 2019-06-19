RCD: Россия использует продажу С-400 как инструмент гибридной войны против США и их союзников

Несмотря на то что боевые возможности российского зенитно-ракетного комплекса С-400 так до сих пор и проверены, среди покупателей и потенциальных покупателей этих систем значатся такие страны, как Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар, пишет обозреватель Real Clear Defense Адам Кэбот.

Как подчёркивает автор, нельзя недооценивать использование С-400 в качестве инструмента экономической войны, а также яркого примера гибридной войны со стороны России против США и их союзников по НАТО.

Продажа С-400 приносит Москве определённые стратегические выгоды, отмечает издание.

Во-первых, торговля оружием элементарно приносит стране доход. Российская экономика, как пишет автор, страдает от неумелого руководства со стороны Путина, от значительного падения цен на нефть и от западных санкций, введённых «из-за вторжения в Крым*, из-за войны на Украине и из-за вмешательства в американские выборы». Продажа высокотехнологичных вооружений используется Москвой для диверсификации российской экономики, зависящей от экспорта природных ресурсов, а также для проведения дорогостоящих программ по модернизации армии.

Вторая стратегическая выгода от продажи С-400 заключается в престиже на международной арене. Таким образом Москва даёт понять, что с ней всё ещё нужно считаться, поскольку она может разрабатывать передовые наступательные и оборонительные системы.

В-третьих, с помощью продажи зенитно-ракетных комплексов Россия получает возможность налаживать и укреплять связи с такими странами, как Китай, который в настоящее время сотрудничает с Москвой в ряде областей, конкурирует с США и стремится извлечь выгоду из глобального отступления Вашингтона. При этом покупка Пекином С-400 способствует укреплению военных контактов между Россией и КНР, поскольку приобретение этих систем — это серьёзная экономическая инвестиция, требующая постоянного сотрудничества с Москвой для эффективного функционирования комплексов.

Наконец, последней стратегической выгодой от продажи С-400 является использование этой системы, как уже говорилось, в качестве компонента российской гибридной войны.

При этом последние десять лет учёные и аналитики ведут активные споры по поводу концепта гибридной войны, отмечает Адам Кэбот. Одни заявляют, что здесь нет ничего нового, другие с ними не согласны и утверждают, что это явление следует воспринимать всерьёз.

Однако существует один несомненный факт: авторитарные державы, такие как Россия и Китай, используют определённые стратегии для всё более активной борьбы с США и их союзниками, а также со странами, которые они могут использовать для своей собственной выгоды.

В качестве примера автор статьи приводит ситуацию с Турцией. Владимир Путин, как отмечает обозреватель Real Clear Defense, решительно настроен лишить НАТО сплочённости. Турция — стратегически важный член альянса благодаря её географическому положению и военному потенциалу. И если бы Москве удалось ещё дальше отдалить её от союзников по НАТО, то это стало бы крупной победой для России. Продажа комплексов С-400 Анкаре имеет как раз эту цель, и пока успех сопутствуют россиянам.

США, по мнению автора, поступают правильно, когда грозят Анкаре ввести против неё санкции и исключить её из программы истребителей F-35, если она не откажется от покупки российских С-400. Однако Вашингтону следует также признать, что вся эта ситуация играет на руку Путину и российской стратегии гибридной войны.

В сложившейся ситуации, полагает обозреватель Real Clear Defense, Соединённым Штатам следует предложить Анкаре более привлекательные «пряники», например, заключить сделку на поставку американских систем Patriot. Вкупе с сотней истребителей F-35, это обеспечит Турцию грозным потенциалом противовоздушной обороны.

«Между членами альянса (НАТО. — ИноТВ) время от времени обязательно будут возникать споры. В этом нет ничего нового, но альянс должен держаться вместе для эффективного противодействия агрессии со стороны авторитарных ревизионистских государств», — подытоживает свою статью Адам Кэбот.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

