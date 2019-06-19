RCD: Россия использует продажу С-400 как инструмент гибридной войны против США и их союзников

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Зеленский рассказал Bild о том, с чего он начнёт разговор с Путиным Bild
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Drive: Россия перехватила стратегический бомбардировщик США на подлёте к Крыму Drive
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«Глупая бестактность»: польское издание отчитало Дуду за слова о превосходстве поляков над россиянами Polityka
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KZ: «череда случайностей» — экс-глава МИД Австрии объяснила, как Путин оказался на её свадьбе Kleine Zeitung
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Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у США
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов.
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Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе поездки в Одессу заявил, что город захватили «средневековые бандерлоги». Об этом информирует «Таймер».
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Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
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Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет дефолта, поскольку Киев начинает новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
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СМИ: В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
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Баскетболист Пол запросил обмен из «Хьюстона» из-за конфликта с Харденом
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил руководства клуба обменять его в другой коллектив.
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Волкер: сроки визита Зеленского в США предстоит согласовать
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского главу государства Владимира Зеленского посетить Белый дом, но сроки официального визита предстоит согласовать.
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СМИ: Российские боксёры сразятся за титул WBA Regular в полусреднем весе
Российские боксёры Сергей Беспутин и Раджаб Бутаев оспорят титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
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Футболистка Марта стала лучшим бомбардиром в истории мужских и женских ЧМ
Форвард женской сборной Бразилии по футболу Марта стала лучшим бомбардиром в истории мужских и женских чемпионатов мира.
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Волкер надеется приехать с визитом на Украину
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что ему удастся посетить Украину до того, как в Белый дом приедет с визитом украинский президент Владимир Зеленский.
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Климов включён в состав технического комитета ISU
Российский фигурист Фёдор Климов стал членом технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) в качестве представителя спортсменов.
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Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу
Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба провёл тренировку по смешанным единоборствам и боксу.
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Трамп заявил, что не просил Шанахана уходить из Пентагона
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не просил Патрика Шанахана снимать свою кандидатуру на пост главы американского оборонного ведомства.
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СМИ: Президентский дворец в иракском Мосуле подвергся обстрелу
Комплекс зданий президентского дворца в иракском Мосуле подвергся ракетному обстрелу, сообщает Sky News Arabia. Как отмечается, в зоне обстрела могут находиться американские консультанты.
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Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 «в скором времени»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «в скором времени» получит российские ЗРК С-400.
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СМИ: Де Лигт отклонил предложение «Барселоны»
Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт не будет выступать за каталонскую «Барселону», так как футболиста и его представителя не устроило предложение клуба в финансовом плане.
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Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве посетили около 5,7 млн человек
Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» в столице посетили около 5,7 млн человек, передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.
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В партии Зеленского рассказали о способе возвращения ДНР и ЛНР
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».
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Шарапова: нужно много над чем поработать
Российская теннисистка Мария Шарапова довольна победой в первом матче за последние пять месяцев, однако отмечает, что ей предстоит проделать немало работы для возвращения на прежний уровень.
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Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
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Эксперт оценил предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал инициативу Минэкономразвития по внесению изменений в законодательство с целью изъятия земельных участков у граждан в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности.
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«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в контрольном поединке проиграл действующему чемпиону Румынии «ЧФР Клуж».
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В Домодедове опровергли слова Киркорова о жёсткой посадке самолёта
В Домодедове прокомментировали сообщения певца Филиппа Киркорова о жёсткой посадке при приземлении самолёта, отметив, что слова артиста не являются правдой.
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Соперник Гассиева заявил, что считает себя боксёром чемпионского уровня
Американский боксёр Джои Давейко в преддверии поединка с россиянином Муратом Гассиевым заявил, что верит в уникальность своего арсенала навыков и однажды станет чемпионом мира.
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Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Депутат Верховной рады Олег Ляшко дал оценку бездействию президента Украины Владимира Зеленского в тот момент, когда канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо.
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Дериглазова стала серебряной медалисткой ЧЕ по фехтованию
Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе.
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Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, заявил о начале пятого уголовного производства против экс-президента Петра Порошенко.
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Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ
Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко считает возможным возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Моуринью выразил заинтересованность в работе с национальной командой
Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что хотел бы получить новый вызов в карьере, возглавив одну из национальных сборных.
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Тимошенко заявила о готовности во всём помогать Зеленскому
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила о готовности во всём поддерживать президента страны Владимира Зеленского вне зависимости от итогов предстоящих выборов в Верховную раду.
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Эксперт оценил заявление Тимошенко о конкуренции с Россией по поставкам газа в ЕС
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
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Фрагменты спектаклей покажут на станциях метро Москвы 19 июня
На 25 станциях Московского метрополитена в среду, 19 июня, покажут фрагменты спектаклей.
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Лавров посоветовал послу Швейцарии в Москве поговорку на случай введения санкций
Посол Швейцарии в России Ив Россье в ходе церемонии открытия обновлённого комплекса зданий дипмиссии страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок.
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СМИ: «Рубин» подпишет защитника «Локомотива» Денисова
Казанский «Рубин» в летнее межсезонье планирует усилиться футболистом московского «Локомотива» Виталием Денисовым.
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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Экзаменационные работы школьников из Астраханской области, которые получили 0 баллов на ЕГЭ, проверены, сообщили в Рособрнадзоре.
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Медведев: рассматриваем вариант заявки Анюкова в качестве играющего тренера
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб рассматривает возможность заявки 36-летнего Александра Анюкова в качестве играющего тренера.
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СМИ сообщили, чем обусловлено решение Шанахана уйти из Пентагона
Решение исполняющего обязанности главы оборонного ведомства Соединённых Штатов Патрика Шанахана уйти из Пентагона обусловлено сложными семейными обстоятельствами.
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Эксперт оценил намерение Трампа назначить нового и. о. главы Пентагона
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал RT заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что должность исполняющего обязанности главы Пентагона займёт министр Сухопутных войск США Марк Эспер.
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Федерер обыграл Миллмана на теннисном турнире в Галле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл австралийца Джона Миллмана и вышел во второй крут турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в немецком городе Галле.
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Путин провёл совещание по подготовке прямой линии
Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам подготовки к проведению прямой линии, запланированной на 20 июня.
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Сёмин: ни разу не видел Мурило в игре
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не осведомлён о качествах новичка команды Серкейры Мурило, так как ни разу не видел его в действии.
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Вышинский не признал вину по обвинительному акту
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
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В Кировской области 20 тысяч должников ограничили в праве выезжать за границу
В Кировской области судебные приставы вынесли постановления об ограничении выезда за границу в отношении 20 тыс. должников, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление Налоговой службы России.
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Концерт «Сага о Ленинграде» пройдёт 22 июня в Ижевске
Концерт «Сага о Ленинграде» состоится 22 июня в Ижевске, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Удмуртской государственной филармонии.
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Порье: я стану настоящим испытанием для Нурмагомедова
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что сделает всё для победы над действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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В Адыгее впервые пройдёт республиканский выпускной бал
Республиканский выпускной бал состоится 23 июня в Майкопе, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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В Калининграде проверят сообщения о нарушении прав жителей аварийного дома
В Калининграде проверят сообщения средств массовой информации о нарушении прав граждан, проживающих в аварийном доме. Об этом сообщает «Янтарный край».
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Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше
Пьяный житель Польши устроил езду на танке Т-55 в центре города Паенчно в Лодзинском воеводстве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
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Сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова
Сквер рядом с Ижевским техническим государственным университетом назвали в честь конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».