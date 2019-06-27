Hürriyet Daily News Оригинал

Hürriyet: лидер турецких националистов связал покупку С-400 с дальнейшим существованием Турции

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Лидер турецких националистов, которые входят в альянс с партией президента Эрдогана, заявил, что приобретение российских С-400 стало залогом будущего Турции, пишет Hürriyet Daily News. Как сообщает издание, политик осудил давление со стороны Соединённых Штатов и отметил, что Турция должна ему противостоять, чтобы остаться сильным государством.
Hürriyet: лидер турецких националистов связал покупку С-400 с дальнейшим существованием Турции
Reuters

Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил в среду, что покупка российских систем ПВО С-400 является гарантом не только национальной безопасности, но и самого существования Турции, сообщает Hürriyet Daily News.

«Нравится это США или нет, покупка С-400 стала вопросом существования нашей страны», — заявил Бахчели на парламентском заседании своей партии в Анкаре. Также политик раскритиковал угрозы США в адрес Турции из-за приобретения российских систем, назвав их «оскорблением». По его словам, сейчас страна «стоит на распутье»: она либо уступит этим угрозам, либо получит С-400, сохранив достоинство. Бахчели утверждает, что цель Соединённых Штатов — «развал» Турции, и поэтому она не должна идти на уступки.
 
Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 июня, что Турция планирует получить ракетные системы к июлю.
 
Как напоминает Hürriyet Daily News, отношения между Соединёнными Штатами и Турцией обострились в последние месяцы в связи с покупкой С-400. По заявлению Вашингтона, приобретение российских систем поставит под угрозу участие Турции в программе по созданию F-35 и может привести к введению санкций.
 

После безуспешных и вялотекущих попыток купить системы ПВО у США Турция решила в 2017 году приобрести российские С-400. Американские чиновники убеждали Анкару закупить американские ракеты Patriot, доказывая, что ЗРК из России будут несовместимы с системами НАТО и могут привести к утечке данных о F-35. Однако Турция особо подчеркнула, что не станет интегрировать С-400 в системы НАТО, и поэтому российские комплексы не будут представлять угрозы для альянса. Анкара призвала создать комиссию для разработки технических деталей этого проекта, однако США проигнорировали это предложение.

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Hürriyet Daily News Турция Европа
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