Глава МИД Турции: американские санкции не имеют значения — С-400 уже закуплены

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что американские санкции не повлияют на поставки российских комплексов С-400, сообщает Hürriyet Daily News. По словам дипломата, решение исключить Турцию из программы по разработке истребителей F-35 не должно приниматься единолично США и противоречит партнёрскому соглашению стран-участниц.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проигнорировал угрозы США о санкциях в ответ на покупку С-400 у России, пишет Hürriyet Daily News. «Мы уже приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям, — цитирует газета его заявление на пресс-конференции с руандским коллегой. — Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем».

Говоря о предпринятых недавно Соединёнными Штатами шагах по исключению Турции из программы по разработке истребителей F-35, Чавушоглу отметил, что все решения должны приниматься «на основе консенсуса» с другими странами-партнёрами (Великобританией, Италией, Канадой, Австралией, Нидерландами, Данией и Норвегией), которые не поддерживают такую политику Вашингтона.

Как напоминает издание, ранее Патрик Шэнахэн, до недавнего времени исполняющий обязанности министра обороны США, проинформировал турецких коллег, что в случае развёртывания на территории страны российских комплексов C-400 её участие в программе по созданию F-35 будет прекращено 31 июля. По оценке Мевлюта Чавушоглу, такие шаги «не совместимы с партнёрским соглашением и законом». Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что США отклонили все предложения Турции по урегулированию спора.

Как подчеркнул Чавушоглу, НАТО не гарантирует Турции свою помощь в случае нападения. Возможности альянса на настоящий момент обеспечивают защитой лишь 30% воздушного пространства страны, поэтому глава МИД поблагодарил Италию и Испанию, которые развернули собственные ПВО для помощи Турции. По словам дипломата, некоторые страны — члены НАТО (США, Германия, Нидерланды) отозвали ракетные комплексы Patriot с турецкой границы, и хотя Анкара готова закупить ПВО у своих союзников, «нет никакой гарантии, что мы сможем купить комплексы Patriot завтра, если пожелаем». Чавушоглу добавил, что Эрдоган и Трамп обсудят этот вопрос, который вызывает разногласия в США.

Как рассказывает Hürriyet Daily News, отношения между Соединёнными Штатами и Турцией обострились в последние месяцы, когда Анкара начала подготовку к доставке российских ракетных комплексов С-400 класса «земля — воздух», что, по заявлению Вашингтона, поставит под угрозу участие Турции в программе по созданию F-35 и может привести к введению санкций. После безуспешных и вялотекущих попыток купить системы ПВО у США Турция заключила в 2017 году договор с Россией, несмотря на предостережения американских чиновников, что российские ЗРК будут несовместимы с системами НАТО и могут привести к утечке данных о F-35. Турция заверила, что не станет интегрировать С-400 в системы НАТО, и поэтому российские комплексы не будут представлять угрозы для альянса. В то же время США проигнорировали предложение турецкой стороны о создании комиссии для разработки технических деталей этого проекта.