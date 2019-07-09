Эрдоган: подготовка к приёмке российских С-400 идет по графику

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс передачи Анкаре российских С-400 идёт согласно графику, о котором турецкая сторона ранее договорилась с Москвой, пишет Hürriyet Daily News. Между тем, когда именно российская техника окажется на территории Турции, господин Эрдоган так и не уточнил.

Турецкий президент Реждеп Эрдоган в понедельник заявил, что подготовка к передаче Турции российских комплексов ПВО С-400 идёт по графику, сообщает Hürriyet Daily News. Как отмечается в материале издания, турецкий лидер вместе с тем не стал уточнять, когда комплексы окажутся у Турции.

«Подготовка к прибытию комплексов сейчас продолжается. Корректно было бы не давить на нас с тем, чтобы мы назвали точную дату. Процесс доставки всё ещё идёт. Мы договорились с российской стороной на определённые даты», — цитирует Hürriyet Daily News президента Турции.

По словам Эрдогана, доставкой, размещением и развёртыванием комплексов занимаются минобороны Турции и генштаб страны, говорится в статье. Президент также отметил, что комплексы будут перевезены на турецкую территорию самолётом и, как только власти примут окончательное решение, будут все размещены в определённом регионе. «Мы надеемся, что это принесёт пользу как нашей стране, так и региону, а также всему миру», — заявил он.

В свою очередь, Кремль в понедельник заявил, что господин Эрдоган и российский президент Владимир Путин обсуждали доставку С-400 в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 6 июня, пишет Hürriyet Daily News.

Как напоминает обозреватель издания, закупка Анкарой С-400 спровоцировала рост напряжённости в отношениях между Турцией и США, и в последние месяцы ситуация стала «лихорадочной». Вашингтон в ответ на сделку уже прекратил поставлять турецкой стороне отдельные запчасти и услуги в рамках многомиллионного контракта на приобретение новейших истребителей F-35, подчёркивает журналист. Американские власти убеждены в том, что российские комплексы будут несовместимы с техникой НАТО, а также будут создавать риск получения Москвой секретных данных об американских самолётах.

Анкара продолжает настаивать на том, что С-400 не будут интегрироваться в технические системы НАТО и не будут нести никакой угрозы для альянса, говорится в статье. Турецкая сторона также подчёркивает, что пошла на закупку С-400 исключительно из-за того, что США изначально отказались продать ей свои комплексы Patriot на выгодных условиях и с передачей технологий производства.