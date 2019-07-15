Американский политик о сделке по С-400: нельзя быть союзником НАТО и покупать российское военное оборудование

Американский конгрессмен Майкл Маккол призвал Турцию отказаться от «серьёзной ошибки» в виде приобретения российских систем С-400, так как они несовместимы с военным оборудованием НАТО, сообщает The Washington Times. В Вашингтоне опасаются, что укрепление страной — членом НАТО связей с Россией приведёт к изменению баланса сил на Среднем Востоке.
Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол назвал недавнюю первую поставку в Турцию комплектующих для российских зенитных ракетных систем С-400 «очень проблематичной», пишет The Washington Times.
По словам Маккола, во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и другими высокопоставленными представителями правительства он «предупредил их, так же как госсекретарь Майк Помпео, что нельзя получить и то, и другое».
«Нельзя быть союзником НАТО и покупать российское военное оборудование», — добавил Маккол.
По словам политика, российское оборудование может быть использовано для слежки за истребителями пятого поколения F-35 и их уничтожения, что делает С-400 «несовместимыми» с системами обороны НАТО.
Маккол назвал решение Турции «серьёзной ошибкой» и призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать выбор в пользу американского военного производства.
Особым поводом для беспокойства в США считают тот факт, что связи с Россией укрепляет одна из стран Североатлантического альянса, что потенциально может привести к изменению баланса сил в регионе.
The Washington Times напоминает, что в пятницу, несмотря на призывы Вашингтона отказаться от сделки с Москвой, Анкара получила первую партию комплектующих для систем С-400. При этом в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте пригрозили Турции санкциями, хотя по заверениям турецких чиновников, сам президент США Дональд Трамп давал понять своему турецкому коллеге Реджипу Тайипу Эрдогану, что не станет вводить карательные меры в отношении Анкары.
Тем не менее в воскресенье появилась информация о том, что в администрации Трампа выбрали один из трёх подготовленных пакетов санкций, о введении которых будет объявлено уже на этой неделе.
Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) 16 июля намерен подать запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) для получения разрешения использовать видеоповторы в матчах второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в онлайн-режиме.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить в новоизбранном парламенте все проевропейские партии, кроме политсилы бывшего главы государства Петра Порошенко.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на гол бывшего футболиста команды Хвичи Кварацхелии, который ныне выступает за казанский «Рубин», в ворота железнодорожников в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Следствие начало проверку в связи с вынужденным возвращением самолёта рейса Казань — Санкт-Петербург в аэропорт вылета, заявили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Известный российский арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нельзя было засчитывать мяч полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота казанского «Рубина» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца криминального авторитета Олега Шишканова, подозреваемого в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможности уничтожения Крымского моста ракетами «Нептун».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова при необходимости оказать помощь союзникам в обеспечении безопасности судов в акваториях Ближнего Востока после инцидента с танкерами в Оманском заливе.
Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что его клиент Мохамед Конате перешёл в «Тамбов», и объяснил, почему игрок пропустил матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:2).
Грузинская полиция задержала ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Временно исполняющим обязанности начальника спецподразделения ФСБ «Альфа» назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом сообщил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Сергей Гончаров.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.