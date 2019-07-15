Американский политик о сделке по С-400: нельзя быть союзником НАТО и покупать российское военное оборудование

Американский конгрессмен Майкл Маккол призвал Турцию отказаться от «серьёзной ошибки» в виде приобретения российских систем С-400, так как они несовместимы с военным оборудованием НАТО, сообщает The Washington Times. В Вашингтоне опасаются, что укрепление страной — членом НАТО связей с Россией приведёт к изменению баланса сил на Среднем Востоке.

Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол назвал недавнюю первую поставку в Турцию комплектующих для российских зенитных ракетных систем С-400 «очень проблематичной», пишет The Washington Times.

По словам Маккола, во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и другими высокопоставленными представителями правительства он «предупредил их, так же как госсекретарь Майк Помпео, что нельзя получить и то, и другое».

«Нельзя быть союзником НАТО и покупать российское военное оборудование», — добавил Маккол.

По словам политика, российское оборудование может быть использовано для слежки за истребителями пятого поколения F-35 и их уничтожения, что делает С-400 «несовместимыми» с системами обороны НАТО.

Маккол назвал решение Турции «серьёзной ошибкой» и призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать выбор в пользу американского военного производства.

Особым поводом для беспокойства в США считают тот факт, что связи с Россией укрепляет одна из стран Североатлантического альянса, что потенциально может привести к изменению баланса сил в регионе.

The Washington Times напоминает, что в пятницу, несмотря на призывы Вашингтона отказаться от сделки с Москвой, Анкара получила первую партию комплектующих для систем С-400. При этом в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте пригрозили Турции санкциями, хотя по заверениям турецких чиновников, сам президент США Дональд Трамп давал понять своему турецкому коллеге Реджипу Тайипу Эрдогану, что не станет вводить карательные меры в отношении Анкары.

Тем не менее в воскресенье появилась информация о том, что в администрации Трампа выбрали один из трёх подготовленных пакетов санкций, о введении которых будет объявлено уже на этой неделе.