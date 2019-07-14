France Info: прибытие С-400 в Анкару — очередной признак утраты влияния США
«Посылка», пришедшая в Турцию утром 12 июля, способна «изменить большой геополитический баланс сил», уверен директор редакции международных новостей Radio France Жан-Марк Фур.
Как напоминает журналист в эфире радиостанции, сверхтяжёлый грузовой самолёт из России доставил в Анкару первую партию компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 — высокотехнологичных и мобильных систем вооружений. Как сообщается, до конца лета Турция должна получить 120 ракет, а к концу октября система, позволяющая перехватывать любые воздушные транспортные средства, включая самолёты-невидимки, должна быть приведена в действие. За всё это Турция заплатила более €2 млрд.
Странность ситуации в том, что Турция, которая вот уже 70 лет является активным членом НАТО, его второй по размеру военной силой и «оплотом альянса на восточном фронте», закупает передовое военное оборудование у России — «традиционного противника» НАТО, отмечает Фур.
Несмотря на опасения членов альянса насчёт сохранности операционных данных НАТО ввиду прибытия в Турцию российских военных специалистов и предупреждения Вашингтона об отказе поставлять Анкаре истребители F-35 в случае прибытия российских ракет, это всё таки произошло. Теперь остаётся ждать реакции США, которая может принять форму экономических санкций, рассуждает журналист, добавляя, что турецкая экономика и без того находится в тяжёлом положении — инфляция в стране достигла 20%.
«Таким образом, это не просто история о поставках оружия, это поворотный момент», — уверен обозреватель. В первую очередь, он свидетельствует о намерении Турции «развернуться» в сторону России и Китая, а не Европы и США, как раньше. «Учитывая стержневую роль Турции (на подступах к Сирии, Ираку и Ирану), потенциальная цепная реакция может быть серьёзной», — прогнозирует Фур.
Кроме того, сделка стала «символическим и коммерческим успехом» для России — о покупке С-400 задумываются теперь и другие страны, в том числе, Индия, Катар и Саудовская Аравия. Наконец, это событие стало «очередным симптомом утраты влияния США», оказавшихся неспособными навязать свою волю историческому союзнику, отмечает журналист.
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