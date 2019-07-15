Эрдоган: никакой подготовки к войне — С-400 закуплены для обеспечения мира и национальной безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение российских С-400 — необходимый шаг, призванный обеспечить мир и национальную безопасность страны, пишет Hürriyet Daily News. Эрдоган отметил, что Анкара намерена отстаивать интересы турок и турок-киприотов, а также бороться с Рабочей партией Курдистана на севере Ирака.
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 вызвано необходимостью защищать мир не только в самой стране, но и во всём регионе, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Покупая С-400, мы не готовимся к войне. Мы пытаемся обеспечить мир и национальную безопасность нашей страны. Этой же цели служат и все остальные инициативы по улучшению нашей оборонной промышленности», — заявил Эрдоган на пресс-конференции.
Президент назвал данный шаг «необходимостью», добавив, что поставка первой партии будет завершена к концу года, а оставшиеся системы прибудут до апреля 2020 года.
Эрдоган подчеркнул, что давно турецкое общество не демонстрировало подобного единения, как в случае с приобретением С-400.
«Несмотря на политические и военные соглашения, заключённые с западным альянсом, факт в том, что мы видим главные угрозы с их стороны», — отметил Эрдоган, добавив, что речь идёт о политических, культурных и экономических угрозах.
При этом он посетовал, что даже то, что во время холодной войны Турция была «передовым гарнизоном» против СССР, не спасло страну от этих угроз, приведя в пример ситуацию, сложившуюся вокруг Кипра.
По словам Эрдогана, Анкара намерена принимать конкретные шаги по защите прав и интересов турок и турок-киприотов в восточном Средиземноморье.
Кроме того, как отмечает Hürriyet Daily News, Турция задалась целью «полностью очистить» север Ирака, то есть Иракский Курдистан, от «террористов», которыми Эрдоган называет членов Рабочей партии Курдистана на территории горного района Кандиль и горного хребта Синджар.
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