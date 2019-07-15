«Хватит терпеть произвол»: Die Presse призвала ударить по ахиллесовой пяте «псевдосултана»
Хватит терпеть Эрдогана, призывает австрийская газета Die Presse.
После неудавшейся попытки переворота в июле 2016 года «псевдосултан» не только приказал арестовать десятки тысяч своих противников, но и ограничил в Турции чуть ли не все свободы, которые лежат в основе каждого демократического государства, пишет автор статьи Кристиан Ульч.
«В Турции царит произвол, а правосудие в стране словно собачонка выполняет любые команды из президентского дворца. Непрекращающиеся зачистки и вовсе выходят за все мыслимые рамки», — утверждает журналист Die Presse.
И несмотря на всё это Брюссель продолжает предоставлять Анкаре финансовую помощь, которая предназначена для проведения реформ в странах, которые претендуют на вступление в Европейский союз, недоумевает Ульч.
Да, признаёт автор статьи, предусмотренные для Анкары средства уже были урезаны на 40%. Но и без того Брюссель, предположительно, предоставит Турции «целый миллиард евро, чтобы привести её форму для вступления в ЕС», уточняет журналист австрийского издания.
«Это просто абсурд какой-то. Стране, которая элементарно вытирает ноги об Копенгагенские критерии, нечего делать даже в приёмной Евросоюза. И тем не менее Европа продолжает платить — и при этом накидывает миллиарды сверху по договору о беженцах», — возмущается Ульч.
Впрочем, успокаивает автор статьи, в конечном счёте система Эрдогана — это «замок из песка». В частности, турецкая молодёжь не поддерживает автократа и, несмотря на кампании по исламизации становится всё более светской.
«В свою очередь, Соединённые Штаты и Европа должны ударить по ахиллесовой пяте Эрдогана, чтобы ускорить этот процесс эрозии. Спор с Владимиром Путиным из-за сбитого в Сирии российского самолёта, а также перетягивание каната с Дональдом Трампом из-за задержанного американского пастора показали: Эрдоган поддаётся экономическому давлению. Поэтому для ЕС самое время оставить напрасные надежды и перекрыть Эрдогану финансовый кран», — констатирует журналист австрийской газеты Die Presse.