«Хватит терпеть произвол»: Die Presse призвала ударить по ахиллесовой пяте «псевдосултана»

В Турции царит произвол: местное правосудие «словно собачонка» выполняет любые команды из президентского дворца, а непрекращающиеся зачистки и вовсе выходят за все мыслимые рамки, пишет Die Presse. И несмотря на это Брюссель всё равно продолжает предоставлять финансовую помощь стране, которой «нечего делать даже в приёмной ЕС», недоумевает австрийское издание.

Хватит терпеть Эрдогана, призывает австрийская газета Die Presse.

После неудавшейся попытки переворота в июле 2016 года «псевдосултан» не только приказал арестовать десятки тысяч своих противников, но и ограничил в Турции чуть ли не все свободы, которые лежат в основе каждого демократического государства, пишет автор статьи Кристиан Ульч.

«В Турции царит произвол, а правосудие в стране словно собачонка выполняет любые команды из президентского дворца. Непрекращающиеся зачистки и вовсе выходят за все мыслимые рамки», — утверждает журналист Die Presse.

И несмотря на всё это Брюссель продолжает предоставлять Анкаре финансовую помощь, которая предназначена для проведения реформ в странах, которые претендуют на вступление в Европейский союз, недоумевает Ульч.

Да, признаёт автор статьи, предусмотренные для Анкары средства уже были урезаны на 40%. Но и без того Брюссель, предположительно, предоставит Турции «целый миллиард евро, чтобы привести её форму для вступления в ЕС», уточняет журналист австрийского издания.

«Это просто абсурд какой-то. Стране, которая элементарно вытирает ноги об Копенгагенские критерии, нечего делать даже в приёмной Евросоюза. И тем не менее Европа продолжает платить — и при этом накидывает миллиарды сверху по договору о беженцах», — возмущается Ульч.

Впрочем, успокаивает автор статьи, в конечном счёте система Эрдогана — это «замок из песка». В частности, турецкая молодёжь не поддерживает автократа и, несмотря на кампании по исламизации становится всё более светской.

«В свою очередь, Соединённые Штаты и Европа должны ударить по ахиллесовой пяте Эрдогана, чтобы ускорить этот процесс эрозии. Спор с Владимиром Путиным из-за сбитого в Сирии российского самолёта, а также перетягивание каната с Дональдом Трампом из-за задержанного американского пастора показали: Эрдоган поддаётся экономическому давлению. Поэтому для ЕС самое время оставить напрасные надежды и перекрыть Эрдогану финансовый кран», — констатирует журналист австрийской газеты Die Presse.