Daily Mail: победа оппозиции в Стамбуле ударила по Эрдогану

На повторных выборах мэра в Стамбуле победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу, пишет Daily Mail. По словам издания, результаты этого голосования подрывают позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в важном экономическом и культурном центре страны.

На повторных выборах мэра Стамбула вновь победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Его победа «нанесла удар» по позициям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Daily Mail.

Бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, который выступил оппонентом Имамоглу, признал своё поражение вскоре после оглашения предварительных результатов. Это означает, что впервые за 25 лет крупнейший город Турции не возглавит представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР), отмечает издание.

«Спасибо, Стамбул. На этих выборах победила не отдельно взятая группа или партия, а весь Стамбул и Турция», — заявил 49-летний Имамоглу в своём телеобращении.

«Вы защитили репутацию турецкой демократии на глазах у всего мира», — подчеркнул новоизбранный градоначальник, обращаясь к своим сторонникам. Он добавил, что готов работать «в гармонии» с президентом страны и попросил о личной встрече с ним «как можно скорее».

Десятки тысяч восторженных сторонников Имамоглу вышли на улицы Стамбула. Массовое празднование с флагами и пиротехникой проходило у штаб-квартиры Народно-республиканской партии, где собравшиеся скандировали: «Снова мэр! Снова мэр!»

Издание поясняет, что Имамоглу уже побеждал на выборах мэра Стамбула 31 марта, но ПСР потребовала аннулировать результаты. Тем не менее благодаря своей «жизнеутверждающей кампании» политику удалось получить ещё большую поддержку. По сравнению с первым голосованием его разрыв с оппонентом вырос с 13 тыс. до 775 тыс. голосов.

Между тем партия Эрдогана всё ещё контролирует 25 из 39 городских округов и имеет большинство в муниципальном собрании. Имамоглу придётся работать с этими чиновниками, чтобы управлять Стамбулом.

Стамбул, ежегодно притягивающий миллионы туристов, является коммерческим и культурным центром Турции. В 2017 году город, в котором проживает 15 млн человек, обеспечил 31% ВВП страны, обращает внимание Daily Mail.