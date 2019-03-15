Hürriyet Daily News: в текущем году Турция ждёт к себе шесть миллионов россиян

6 млн россиян посетят Турцию в текущем году, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление главы ассоциации TÜRSAB Фируза Багликая. Как заметил Балгикая,выступая на Московской международной туристической выставке, пока между странами сохраняются хорошие отношения, турпоток будет продолжать расти.

В этом году около 6 млн россиян посетят Турцию, передаёт Hürriyet Daily News. Как заметил Фируз Багликая, глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB), выступая на Московской международной туристической выставке, это на 10—15% больше, чем в прошлом году. Багликая также подчеркнул, что увеличению потока отдыхающих в Турции в прошлом году способствовали российские турфирмы. Как сообщает издание, страну тогда посетили около 5,9 млн россиян.

«Число туристов продолжит расти, пока между двумя странами сохраняются хорошие отношения», — отметил Багликая. По его мнению, интересу россиян к Турции способствуют географическая близость, сервис, отвечающий предпочтениям российских туристов, и безвизовый режим между двумя странами.

По данным доклада TÜRSAB на международной выставке в Москве, примерно 91% всех визитов россиян в Турцию составляют туристические поездки, а самые популярные направления для отдыхающих — Стамбул и Анталья. Как показала статистика Международного аэропорта Антальи, провинцию, включающую в себя несколько курортов, в прошлом году посетили почти 4,7 млн россиян. Стамбул, по данным местных властей, за тот же период посетили 618,5 тыс. российских туристов.

В Статистическом институте Турции подсчитали, что путешественники из России в прошлом году оставались в Турции примерно на 8,4 ночи и тратили по $607 на человека, что гораздо меньше показателей 2013 года, когда на каждого туриста приходилось по $800. При этом 74,6% россиян выбирали туры «всё включено».

Как напоминает издание, в 2015—2016 годах Россия столкнулась с экономическим спадом, однако мировой рост цен на нефть в 2017—2018 годах помог преодолеть его. Отмечается, что число россиян, отдыхающих за границей, в первые девять месяцев прошлого года увеличилось на 6,2% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году и составило 32,9 млн человек.