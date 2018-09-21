Sabah: благодаря нормализации отношений турецкие компании активно «строят» Россию

«Исторический уровень отношений» между Россией и Турцией способствует активному притоку инвестиций и реализации масштабных совместных проектов, сообщает Sabah. Тысячи турецких компаний уже работают в России, получая крупные контракты на строительство. А российские туристы, которые считаются «источником жизненной силы» для турецкой туристической отрасли, вновь активно устремились на отдых в Анталью, говорится в статье.

Прогресс в нормализации отношений между Турцией и Россией, который произошёл в последнее время, вновь открыл для турецких компаний путь на российский рынок, пишет Sabah. Они получают многомиллионные контракты на строительство крупных объектов и промышленных предприятий, а российские туристы вновь устремились в Турцию на отдых. Общее число турецких компаний, работающих в России, уже превышает 3 тыс. и продолжает расти, также в страну приезжают десятки тысяч турецких рабочих, отмечается в статье.

«Исторический уровень отношений» между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным открыл двери для новых многомиллионных инвестиций, сообщает Sabah. В частности, Россия получила право строить в Турции атомную электростанцию «Аккую».

Кроме того, страны заключили соглашения по реализации проекта «Турецкий поток» и поставкам С-400. Благодаря такому сближению и «теплоте» нынешних отношений между двумя странами около 3 тыс. турецких фирм, прямые инвестиции которых в России уже достигают $8 млрд, стали выигрывать в России важные тендеры и получать разрешения на реализацию крупных инвестиционных проектов, говорится в статье.

«Мы строим страну», — пишет Sabah. В частности, турецкая компания Esta Construction выиграла тендер на строительство первого и единственного в России завода Mercedes Benz стоимостью $200 млн. Другая компания, Yıldız Entegre, получила разрешение на создание гигантского завода по производству плит МДФ, который обеспечит рабочие места для тысячи человек.

Турецкая фирма Atlasglobal уже «побила рекорд» по числу пассажиров и стала компанией, которая перевозит наибольшее число туристов из России, сообщается в статье. А холдинг Rönesans привлекает внимание крупными инвестициями в сфере подрядных работ и строительства в России. Например, сейчас эта компания готовится претворить в жизнь проект по строительству 87-этажного высотного здания в Санкт-Петербурге, которое станет главным офисом «Газпрома».

Число турецких компаний, работающих в России, уже превысило 3 тыс., причём более 500 из них имеют инвестиции свыше $5 млн, говорится в статье. После распада СССР турецкие подрядчики выполнили на территории России работы на сумму около $37 млрд, в том числе они играли активную роль в реализации инфраструктурных проектов при подготовке к Олимпийским играм в Сочи, сообщает Sabah. По данным Турецкого центра занятости, за последние пять лет по линии этого учреждения в Россию уже было отправлено около 81 тыс. рабочих.

В свою очередь, Россия тоже проявляет инициативу для развития сотрудничества. Так, тендер на строительство АЭС «Аккую» в турецком Мерсине общей стоимостью $20 млрд получили русские, напоминает автор. А российский Сбербанк приобрёл турецкий банк Denizbank за $3,6 млрд. Кроме того, туристы из России, которые в основном приезжают в Анталью, где отдыхает около 3,5 млн россиян, являются «источником жизненной силы» для туристической отрасли в Турции, заключает Sabah.