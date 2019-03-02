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Badische Zeitung: гости из России обеспечили Германии рекордный рост туризма

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2018 год отмечен стремительным ростом туризма в Германии, сообщает Badische Zeitung. При этом основной вклад в увеличение числа приезжих внёс Баден-Вюртемберг, где наблюдалось большое количество гостей из России. По сравнению с 2017-м их число выросло на 19,2%, отмечает немецкое издание.
Badische Zeitung: гости из России обеспечили Германии рекордный рост туризма
Reuters

В 2018-м туризм в Германии продемонстрировал рекордный рост 3,7%, сообщает Badische Zeitung. Таких показателей страна не знала с 2012 года. При этом наибольший вклад в увеличение числа приезжих внёс регион Шварцвальд в немецкой земле Баден-Вюртемберг. По сравнению с 2017 годом число туристов в этом месте выросло на 8,6 млн, то есть на 3,8%. При этом, как сообщается в отчёте земельного департамента статистики, число ночёвок превысило 22,2 млн.

К тому же в Баден-Вюртемберге увеличилось число гостей, приехавших из-за границы, продолжает издание. Почти каждый четвёртый турист — иностранец. Большинство приезжает из Швейцарии. На втором месте — Франция. На третьем — Нидерланды. Но за стремительный рост туризма регион главным образом благодарен двум другим странам: Испании и России.

Складывается такое впечатление, что украинский конфликт, из-за которого пять лет назад число приезжих существенно сократилось, уже забыт. Северный Шварцвальд, а также курортный город Баден-Баден, где расположено большое количество казино, пользуется особой популярностью среди российских туристов. «После минимального уровня в 2016 году лишь с 22 530 гостями из России в 2018-м мы насчитали 33 954 гостя из Российской Федерации», — заявил представитель туристического агентства Schwarzwald Tourismus Вольфганг Вайлер. По его словам, по сравнению с 2017-м число россиян увеличилось на 19,2%.

Но всё не так радужно, как может показаться, отмечает издание. Эксперты озвучивают достаточно сдержанные прогнозы на 2019 год. Они опасаются, что возможный торговый конфликт с США и брексит отразятся на туризме в стране. Ещё большей проблемой остаётся нехватка квалифицированных специалистов в этой сфере, подчёркивает Badische Zeitung.

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