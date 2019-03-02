Badische Zeitung: гости из России обеспечили Германии рекордный рост туризма

12:55 Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола заявил о желании клуба продлить контракт с футболистом Гюндоганом Главный тренер клуба английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает немецкого полузащитника Илкая Гюндогана важным футболистом своей команды и желает продлить с ним контракт как можно скорее.

12:51 Эксперт оценил желание Пентагона убедить Турцию отказаться от С-400 Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана о том, что он продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

12:39 Глава МВД Украины заявил о сотрудничестве СБУ с радикалами из С14 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что националистическая организация С14 сотрудничает с СБУ.

12:37 Боец ММА Харитонов просит Кадырова повлиять на Александра Емельяненко Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что только глава Чечни Рамзан Кадыров способен удержать Александра Емельяненко от дальнейших нарушений закона.

12:30 В Генштабе России рассказали о стратегии Пентагона «Троянский конь» Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Пентагон занимается разработкой военной стратегии под названием «Троянский конь».

12:26 Российские футболисты больше не считаются легионерами в чемпионате Белоруссии Согласно решению Белорусской федерации футбола (БФФ), отныне российские футболисты могут выступать в местном чемпионате на равных условиях с гражданами Белоруссии.

12:23 Индия не намерена наносить новые авиаудары в районе границы с Пакистаном Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что индийские военные не собираются наносить новые авиаудары в районе границы с Пакистаном.

12:11 Эксперт прокомментировал призыв Трампа к Китаю снять пошлины на товары из США Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он обратился к Китаю с просьбой незамедлительно снять пошлины, введённые в отношении сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов.

12:06 Глава Австрийского лыжного союза заявил о причастности немецких спортсменов к допинг-скандалу на ЧМ Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель заявил, что, по имеющейся у него информации, спортсмены из Германии также причастны к допинговой истории, которая разгорелась во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

12:03 В Астраханской области проведут учебные пуски из С-400 Более 3,5 тыс. военнослужащих зенитных подразделений Южного военного округа (ЮВО) проведут учебные ракетные пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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11:49 Малкин поднялся на третье место по передачам в НХЛ среди российских хоккеистов Форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вошёл в тройку лучших по результативным передачам среди российских игроков, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

11:48 Порошенко заявил о повышении зарплаты украинским военным в Донбассе Президент Украины Пётр Порошенко решил повысить зарплату украинским военным, проходящим службу в Донбассе.

11:36 СМИ: Александру Емельяненко грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских В отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного 1 марта в Кисловодске за вождение в пьяном виде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении полицейских.

11:33 В Афганистане при атаке боевиков «Талибана» погибли 23 человека В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в Афганистане погибли не менее 23 человек, ещё 16 пострадали.

11:23 Матч «Чикаго» и «Атланты» стал самым результативным в НБА за последние 35 лет Баскетболисты «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» провели четыре овертайма в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вошли в историю лиги по суммарному количеству набранных очков в одной встрече.

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11:07 SpaceX запустила Dragon-2 в рамках первого тестового полёта на МКС Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома во Флориде с кораблём Dragon-2, который совершает свой первый испытательный полёт в беспилотном режиме.

11:07 Назван состав сборной России по конькобежному спорту на финал КМ Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева обнародовала состав сборной России, который выступит в финале Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

11:05 КПРФ займётся организацией похорон Жореса Алфёрова Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его фракция займётся организацией похорон скончавшегося академика, лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы Жореса Алфёрова.

10:58 Луценко рассказал о махинациях в «Укроборонпроме» Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал сумму убытков вследствие махинаций в украинском государственном концерне «Укроборонпром».

10:53 Хоккеист «Вашингтона» считает, что в НХЛ нет снайпера, равного Овечкину Партнёр по команде российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Ти Джей Оши считает одноклубника особенным хоккеистом, который ведёт за собой товарищей.

10:49 В комитете Госдумы по образованию и науке выразили соболезнования в связи со смертью Алфёрова Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT поделился воспоминаниями о российском учёном-физике, нобелевском лауреате Жоресе Алфёрове, который скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге.

10:43 В Крыму ответили на слова украинского политика о причинах присоединения полуострова к России Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты Украины Ильи Кивы о том, что Киев не смог сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции.

10:40 Нурмагомедов посоветовал президенту UFC перейти на телевидение в случае увольнения Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рекомендует президенту организации Дане Уайту задуматься о карьере телевизионного аналитика.

10:33 Умер нобелевский лауреат Жорес Алфёров Российский учёный-физик, нобелевский лауреат Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Петербурге. Данную информацию подтвердила его супруга Тамара Дарская.

10:23 Казахстан ратифицировал протокол с Россией о сотрудничестве в поставках нефти Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола об изменениях в межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.

10:20 Тренер «Вашингтона» считает достижение хоккеиста Овечкина невероятным Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден отметил результативность российского нападающего Александра Овечкина и заявил, что игрок обладает потрясающим талантом.

10:10 Пакистан обвинил Индию в гибели ребёнка из-за артобстрела Власти Пакистана заявили, что в результате артиллерийского обстрела индийскими войсками деревни в районе Кашмира погиб ребёнок.

10:05 Из-за погоды перенесены соревнования по супергиганту у женщин на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи Запланированные на субботу, 2 марта, соревнования по супергиганту у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжным видам спорта в Сочи пройдут в воскресенье, 3 марта, из-за сильного снегопада.

09:59 В Совфеде оценили слова депутата Рады об отказе НАТО продавать дешёвое оружие Украине Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Андрея Билецкого о том, что страны НАТО отказались дёшево продавать Киеву старое советское оружие по вине президента Петра Порошенко.

09:49 Ким Чен Ын покинул Вьетнам после саммита с Трампом Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Северную Корею после саммита с президентом США Дональдом Трампом.

09:48 «Колорадо» уступил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на шайбу российского защитника Никиты Задорова.

09:39 В Раде рассказали, что в НАТО не стали дёшево продавать оружие Украине из-за Порошенко Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в эфире Четвёртого канала рассказал, что ряд стран НАТО отказались дешево продавать Киеву старое советское оружие по вине украинского президента Петра Порошенко.

09:28 Российский теннисист Рублёв сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв успешно преодолел четвертьфинал на этапе ATP Challenger Tour в американском Индиан-Уэллсе.

09:25 В Алжире 63 человека пострадали в ходе акций протеста В Алжире 63 человека пострадали и 43 были арестованы во время демонстраций, которые проходят по всей стране.

09:16 Проворов и Наместников отметились голами в матчах регулярного чемпионата НХЛ Защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Вячеслав Наместников отметились забитыми шайбами в матчах прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:16 Аваков ответил на вопрос о своей карьере после президентских выборов на Украине Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью «the Бабель» рассказал о своих карьерных планах после выборов президента страны.

09:02 Овечкин стал седьмым в истории НХЛ по количеству победных шайб Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победную шайбу в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) и поднялся на седьмую строчку по количеству победных шайб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:01 Поток туристов из Великобритании в Россию за год вырос на 10% За последний год Россию посетили более 216 тыс. граждан Великобритании, что на 10% больше, чем в 2017-м (193,5 тыс.). Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ, с которой ознакомился RT. Большинство британцев посетили Россию в качестве туристов (более 125 тыс.), около 43 тыс. — с деловой целью. Почти 40 тыс. граждан Соединённого Королевства прибыли в Россию с частными визитами.

08:50 «Каролина» обыграла «Сент-Луис» и отметила победу «боем» с экс-чемпионом мира по боксу Холифилдом «Каролина Харрикейнз» победила «Сент-Луис Блюз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отпраздновала успех вместе с экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Эвандером Холифилдом.

08:47 Правительство одобрило переселение соотечественников в Иркутскую область Российское правительство одобрило программу по содействию добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Иркутскую область на 2019—2024 годы.

08:34 Facebook подал в суд на компании из КНР из-за фейковых аккаунтов Компания Facebook совместно с Instagram решила подать иск против трёх человек и четырёх фирм из КНР за содействие в продаже поддельных аккаунтов, лайков и подписчиков.

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08:19 Кандидат в президенты Украины рассказал о помешавших его мероприятию радикалах Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что более ста радикалов помешали ему полноценно провести встречу с избирателями.

08:14 Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, забросившим не менее 45 шайб в 10 сезонах Шайба хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) позволила россиянину стать рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов, в которых игрок отмечался взятием ворот соперника 45 или более раз.

08:08 В Гидрометцентре призвали не ждать ранней весны в Москве Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве не стоит ждать ранней весны, так как снежный покров в столице сойдёт лишь в конце марта.

08:04 «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин забросил очередную шайбу В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря результативному вкладу россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

07:53 Защитник студенческой сборной России по хоккею: после Универсиады поеду закрывать хвосты Защитник студенческой сборной России Павел Медведев рассказал, как ему удаётся совмещать хоккей с учёбой.