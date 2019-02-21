Euronews: действующий ретропаровоз в Тверской области хранит историческую память России

В России возобновили сообщение на паровой тяге по заповедной железной дороге из Бологого в Осташков, где теперь ходит паровоз СУ-250-74, выпущенный ещё в 1948 году. Он топится каменным углём. И в то время как во всём мире идёт борьба за чистую экологию, для организаторов этого ретромаршрута важнее сохранить «историческую память» России, отмечает Euronews.
В Тверской области впервые с 1976 года был запущен регулярный паровозный маршрут. Осенью прошлого года железнодорожное сообщение на паровой тяге возобновили на пути из Бологого в Осташков по заповедной Бологое-Полоцкой железной дороге.
Ретропаровоз СУ-250-74 был собран на нижегородском заводе «Красное Сормово» ещё в 1948 году. В состав пригородного поезда вошли пассажирские вагоны, окрашенные в традиционный зелёный цвет.
МИХАИЛ ПЕСТРЕЦОВ, машинист паровоза: Живая машина! А тепловоз что такое? Нажал кнопку и завёлся. Конечно, не как электровоз — электровоз вообще бездушный! А на паровозе уголь, огонь, сами видите — здесь вода, пар... Очень даже неплохо.
Поезд на пару может развивать скорость до 120 км/ч, но этот аппарат будет ездить вдвое медленнее. Он топится каменным углём.
В то время как в мире все борются за чистую экологию, для российских организаторов паровозного маршрута главное — не это. По их мнению, важнее история. Ведь этот паровоз, по их словам, «историческая память» России, которая не должна и не могла быть потеряна, потому что содержит слишком много воспоминаний и переплетается с жизнью многих людей, с их судьбами и историей страны.
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