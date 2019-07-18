Обозреватель Daily Telegraph: «Эрдоган зашёл слишком далеко — его пора выкинуть из НАТО»

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приобрести российские комплексы С-400 не только идёт вразрез с интересами НАТО и Вашингтона, но и показывает пренебрежение турецкого лидера к военному блоку, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин. По мнению журналиста, Западу пора взглянуть правде в глаза: Москва Анкаре по душе куда больше, чем Вашингтон или Брюссель — и поэтому Турцию пора исключить из НАТО.

За 16 лет с момента прихода к власти президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал себя ловким манипулятором в отношениях с Западом. Играя на желании Европы поддерживать тесные связи с этой важной в геополитическом плане страной, турецкий лидер без каких-либо угрызений совести преследовал собственные цели, полагая, что Европе всегда будут нужны хорошие отношения с Анкарой, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин.

Поэтому в то время, как главным приоритетом Европы в плане безопасности была борьба с террористическими группировками вроде «Аль-Каиды»* и ИГ**, турецкий лидер оказывал поддержку таким организациям как «Братья-мусульмане»***.

При этом кое-кто, в частности посол США в Анкаре, говорил о том, что во время войны в Сирии Турция поддерживала группировку, связанную с «Аль-Каидой». Кроме того, остаётся вероятность, что «роман Эрдогана с политическим исламом» рикошетом ударит по нему самому, если британские чиновники, занимающиеся расследованием теракта в Манчестере, придут к выводу, что к нему имеют отношение группировки, пользующиеся поддержкой Анкары.

Как бы то ни было, если судить по истории взаимоотношений Запада с Эрдоганом, то многое указывает на то, что желание удержать турок на своей стороне и в рамках НАТО всегда будет перевешивать даже самые провокационные шаги турецкого правительства. Кроме того, нет никаких сомнений в том, что именно убежденность в собственной безнаказанности заставила Эрдогана приобрести российские комплексы С-400.

Сам факт согласия России на сделку удивителен, так как всего пару лет назад Россия и Турция оказались на грани полномасштабной войны из-за сбитого над Сирией российского истребителя. Однако отношения Москвы и Анкары стабилизировались настолько, что Турция подписала с Россией контракт на поставку высокотехнологичных ракетных комплексов.

«Судя по жесткой реакции со стороны Вашингтона, такой шаг вполне может оказаться чрезмерной провокацией, несовместимой хоть с каким-то подобием сердечных отношений с Западом», — считает автор.

Кроме того, напоминает Кафлин, критики сделки считают, что решение Турции закупить оружие, предназначенное для уничтожения самолётов НАТО, вызывает серьезные вопросы о том, может ли Анкара и в дальнейшем оставаться членом альянса. Именно так, судя по всему, полагают и в Вашингтоне, так как администрация Трампа грозит исключить Турцию из программы по развитию истребителей F-35.

«Кроме того, решение всё же приобрести российское оборудование не только приведёт к столкновению с интересами Вашингтона…, но и говорит об абсолютном пренебрежении Анкары по отношению к НАТО. Такие ключевые европейские государства как Великобритания должны показать, что подобное поведение они терпеть не намерены», — призывает журналист.

«Заигрывания Эрдогана с исламистскими экстремистами — это всё, конечно, хорошо, но сближение с мощным государством-изгоем вроде России — это абсолютно другое дело», — подчёркивает Кафлин.

Когда в 1952 году Турция вступила в НАТО, весь смысл этого шага заключался в том, что она прикроет восточный фланг НАТО от «агрессии Москвы». Сейчас же ситуация, очевидно, изменилась, и европейские лидеры, как и их американские коллеги, должны взглянуть правде в глаза и понять, что попытки вразумить Турцию при Эрдогане — это «дохлый номер».

«Давно минули те дни, когда Турция была искренне заинтересована в укреплении своих связей с Западом и вступлении в ЕС. Вместо этого мы имеет дело со страной, которая в открытую сотрудничает с теми, кто желает нам зла. Следовательно, теперь, когда Эрдоган показал, что Москва его душе милее, чем Брюссель, мы должны осознать, в чём на самом деле заинтересована Анкара и исключить её из НАТО», — подытоживает Кон Кафлин.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.