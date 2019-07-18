WSJ: Западу нужно просто дождаться ухода Эрдогана

Решение Турции купить у России зенитные ракетные комплексы С-400 является серьёзным вызовом для Запада, однако Вашингтону следует действовать осторожно. Как пишет The Wall Street Journal, США нужно помнить, что Турция — это не только президент Эрдоган, поэтому следует сосредоточиться на долгосрочной перспективе.

Нынешний кризис в отношениях с Турцией, начавшийся из-за российского оружия, может повлечь за собой не менее серьёзные последствия, чем в 1914 году, когда Османская империя стала союзницей Германии. Как пишет The Wall Street Journal, решение президента Турции Эрдогана купить у России зенитные ракетные комплексы С-400 — это очень серьёзный вызов Западу. Вероятнее всего, Анкара лишится возможности использовать заветные истребители F-35, за которые она уже заплатила. Согласно американским законам, администрация Трампа обязана ввести экономические санкции против Турции в ответ на её покупку российского оружия, хотя администрация может сама решить, насколько суровыми будут эти санкции.

С точки зрения Турции, она не столько сама отворачивается от Запада, сколько реагирует на то, что Запад её бросил. Как утверждают турки, США не выполнили своих обязательств по продаже Турции противоракетных комплексов «Пэтриот». Кроме того, Америка вооружала и поддерживала сирийские курдские группировки, которые Анкара считает террористическими. Более того, Евросоюз ясно дал понять, что членство Турции в этом блоке — это несбыточная мечта, и теперь, когда Эрдоган ведёт свою страну в более исламистском направлении.

Как продолжает издание, эти разногласия Турции и Запада обернулись удобной возможностью для президента России Владимира Путина. Ослабляя связи между Турцией и её союзниками, Россия наносит удар по западному альянсу, открывает возможности для заключения более прибыльных сделок и повышает свой авторитет на Ближнем Востоке.

Как заключает издание, возможный переход такого сильного союзника, как Турция, на сторону противника может стать серьёзным вызовом для НАТО. И хотя решение Эрдогана купить российское оружие требует серьёзного ответа, и процесс поставки F-35 необходимо приостановить, Вашингтону следует действовать осторожно.

«Турция и Запад преуспевают тогда, когда они сотрудничают друг с другом. Альянс Османской империи с Союзом центральных держав привёл к распаду этой империи в ходе Первой мировой войны. Спустя столетие после окончания Первой мировой войны Вашингтону необходимо помнить, что Турция — это не только Эрдоган, и необходимо сосредоточиться на долгосрочной перспективе», — подводит итог автор материала.