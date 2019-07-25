Washington Post оценила риски НАТО в связи с получением Турцией С-400

Заключив сделку по покупке российских комплексов С-400, Турция продемонстрировала, что у неё есть альтернативы, как США, так и НАТО, пишет The Washington Post. Более того, как отмечает газета, возможные антитурецкие санкции Вашингтона могут привести к ещё большему сближению Москвы и Анкары, а также к разрыву с НАТО, из-за чего блок может потерять важные стратегические объекты неподалёку от Ближнего Востока.

На прошлой неделе США исключили Турцию из программы по строительству истребителей F-35, после того как Россия начала поставлять Анкаре ракетные комплексы С-400. Этот шаг имеет большое значение, так как Турция производит запчасти для американского истребителя и к 2022 году должна была получить, по крайней мере, 22 машины, пишет The Washington Post.

Переговоры по оружейной сделке с Россией, оцениваемой в сумму $2,5 млрд, велись ещё с 2017 года. По словам представителя Белого дома, «С-400 подрывают обещание всех союзников по НАТО отстраниться от российских систем».

Разлад из-за продажи российских комплексов усугубляет более глубокий политический конфликт между Турцией и НАТО. The Washington Post предлагает вынести три главных вывода из нынешних отношений между Анкарой, Вашингтоном и НАТО.

Во-первых, чиновники НАТО отмечают, что С-400 несовместимы с системами альянса в регионе. Кроме того, в блоке также обеспокоены тем, что благодаря комплексам российские военные могут получить доступ к секретам НАТО. «F-35 не сочетается с российской платформой, которая будет использоваться для получения информации о передовых качествах этого истребителя», — заявили по этому поводу в Белом доме.

НАТО указывает на то, что у Турции могут быть либо С-400, либо F-35. Немецкие чиновники считают, что сделка «поднимает сложные вопросы» в отношениях внутри альянса. Даже Израиль, который не входит в НАТО, усомнился в том, что Турцию по-прежнему можно рассматривать как «настоящего» члена альянса.

Во-вторых, сделка с С-400 может стать предвестником разрыва Турции с НАТО. Анкара далеко не в первый раз использует оружейные сделки в качестве инструмента для получения независимости от НАТО. Ещё в 2013 году Турция подписала с Китаем предварительный договор на поставку ракетных комплексов FT-2000. В 2015 году Турция приостановила эту сделку, однако один турецкий чиновник предостерёг союзников по НАТО: «Наши решения по приобретению оборудования не свободны от влияния внешней политики».

На прошлой неделе комитеты сената США по вооружённым силам и международным отношениям заявили, что, «согласившись на доставку С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал путь опасного партнёрства с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому благополучию и целостности альянса НАТО».

Для этих сенаторов сделка свидетельствует о том, что Эрдоган «по-прежнему зациклен на углублении отношений с Владимиром Путиным». Кроме того, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка «не будет сидеть сложа руки, пока союзники по НАТО покупают оружие у противников». Таким образом, по мнению газеты, он допустил ситуацию, при которой Турции придётся выбирать между членством в НАТО и российским оружием.

Что же означает покупка Турцией С-400 для остальных членов альянса? «Отсутствие у США гегемонии и контроля над членами НАТО и, особенно, над Турцией — это новый политический тезис», — отметил по этому поводу один из экспертов.

В-третьих, исключение Турции из программы по производству F-35 может сблизить Анкару с Москвой. Такое развитие событий означает, что турецким военным придётся искать альтернативный малозаметный истребитель. При этом Россия уже предложила Анкаре свои Су-35. Кроме того, Турция может стать первым экспортным рынком для передового — пусть и не идеального — истребителя Су-57.

Турецкий МИД предупредил, что исключение Анкары из программы по производству F-35 «нанесёт непоправимый ущерб стратегическим отношениям» с НАТО. Если Турция действительно получит передовые истребители из России, трудно представить, как Турция и НАТО смогут восстановить отношения, особенно если Москва будет стоять начеку с дополнительными предложениями по продаже оружия.

Хотя исключение Анкары из программы и должно было продемонстрировать последствия сделок с Россией, подобный шаг США может только ускорить сближение Турции и России. Это вполне соответствует целям Эрдогана, который, среди прочего, хочет, чтобы Америка «отбросила ошибочное мнение, что отношения между Турцией и США могут быть ассиметричны, и смирилась с тем фактом, что у Турции есть альтернативы».

При этом Эрдоган также стремится к совместному с Москвой производству С-400, что ещё больше сблизит интересы Турции и России.

Однако это может привести к тому, что НАТО потеряет своего важного стратегического и военного союзника. Силы НАТО дислоцированы в Турции в связи с кризисом в Сирии, где у альянса и Москвы противоположные интересы. При этом авиабазы на турецкой территории — это важный плацдарм для операций НАТО и США в Ираке и Афганистане.

Если Турция и Россия установят более тесные отношения, США и НАТО могут потерять доступ как к этим базам, так и к сухопутным и морским маршрутам. После «аннексии»* Крыма у НАТО есть причины беспокоиться насчёт потери Турции из-за влияния Москвы, подводит итог The Washington Post.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).