CNN: Помпео призвал Турцию не вводить российские ЗРК С-400 в строй

Госсекретарь США Майк Помпео дал понять, что Вашингтон, похоже, смягчает свою позицию по вопросу о введении санкций против Турции из-за закупленных Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет CNN. Глава Госдепа теперь призывает турецкую сторону не вводить российские ЗРК в строй.

«Может последовать ещё больше санкций, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй, — заявил Помпео. — Это наша цель. Именно об этом мы вели переговоры с турками на протяжении многих месяцев. Они сегодня получили ряд компонентов, и мы призываем их пересмотреть это решение».

Госсекретарь США также добавил, что американская сторона «ясно дала туркам понять, что активация С-400 неприемлема».

Как отмечается в статье, акцент на введении С-400 в строй, а не на приобретении этих ЗРК — это отход от недавних заявлений администрации Трампа по данному вопросу. Ранее Госдеп неоднократно предупреждал о том, что «Турция столкнётся с очень реальными и очень негативными последствиями, если завершит доставку С-400», напоминает CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Нынешнее заявление Помпео прозвучало после того, как американский президент Дональд Трамп сказал, что он предпочёл бы не вводить санкции против Турции из-за С-400. Эту позицию он выразил во вторник на встрече за закрытыми дверями с законодателями-республиканцами.

На прошлой неделе Белый дом объявил о том, что он больше не позволит Турции участвовать в программе истребителей F-35 из-за закупки Анкарой российских ЗРК. Сам Дональд Трамп пошёл на этот шаг, как отмечается в статье, с неохотой.

Между тем схожую с Майком Помпео позицию выразил сенатор Линдси Грэм. В интервью Defense One Грэм, в частности, заявил, что по просьбе Трампа пообщался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Я придерживаюсь следующего мнения: если они не активируют С-400, то санкции применять не следует. Надеюсь убедить Турцию не активировать эту систему, поскольку это сильно вредит отношениям. Мой посыл Турции был: давайте оставим С-400 и начнём переговоры по соглашению о свободной торговле», — заявил Грэм.