DS: Минобороны Турции подтвердило завершение поставки первой партии российских С-400

Министерство обороны Турции подтвердило, что Анкара получила первую партию российских ракетных комплексов С-400, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, вторая поставка должна также прибыть в Анкару. Вместе с тем, Турция продолжает переговоры с США по вопросу о закупке комплексов Patriot в случае благоприятных условий.
Министерство обороны Турции заявило, что Анкара получила первую партию российских ракетных комплексов С-400, пишет Daily Sabah.
В ведомстве сообщили, что в рамках первой партии в Анкару по воздуху всего прибыло 30 грузов комплектующих от С-400. По данным источников издания, вторая партия ракетных комплексов будет также доставлена в турецкую столицу. Кроме того, по некоторой информации, Турция по-прежнему ведёт переговоры с США по поводу ракетных комплексов Patriot.
В 2017 году после продолжительных, но безуспешных попыток приобрести американские системы, Турция решила закупить у России С-400. Вскоре после заключения сделки американские чиновники посоветовали Анкаре закупить Patriot вместо С-400, указав на то, что российские комплексы не сочетаются с системами НАТО, а также могут раскрыть Москве информацию об истребителе F-35.
Анкара также заявила, что рассмотрит предложение по покупке комплексов Patriot в случае благоприятных условий, однако ранее чиновники отмечали, что предложенные Вашингтоном условия весьма далеки от разумных.
На прошлой неделе, после того как в Анкару стали прибывать комплектующие от С-400, в Белом доме заявили, что Турция больше не может участвовать в программе по развитию F-35. США также пригрозили ввести санкции согласно закону, который был призван помешать различным странам приобретать оружие у России, напоминает Daily Sabah.
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