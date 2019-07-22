DS: не стоит бумаги, на которой написан — решением по F-35 США разрушили союз с Турцией

Отказ США предоставить Турции истребители-бомбардировщики F-35 стал переломным моментом в их отношениях, отмечает турецкий журналист Хаккы Оджал в статье для Daily Sabah. Оджал полагает, что тем самым Вашингтон разрушил дружбу и союзнические отношения с Анкарой, поддерживавшиеся ещё с середины прошлого века.

В Турции США считали союзником и даже другом более полувека, однако союзники не предают друг друга, пишет журналист Хаккы Оджал в своей статье для Daily Sabah.

В Анкаре воспринимали Вашингтон настолько близким союзником, что, подписывая соглашение по разработке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 с США, Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Канадой, Данией и Норвегией, даже не попросили включить пункт о разборе возникающих споров международным или национальным судом. Там сочли, что смогут уладить все правовые вопросы проведением переговоров.

В итоге Турция вложила в создание F-35 около $175 млн. В разработке и воплощении проекта в жизнь приняли участие девять турецких компаний. Страна производила более 900 деталей истребителя: от составных частей двигателя до шасси. Кроме того, ракеты для самолётов разработала турецкая компания Roketsan. В общей сложности компании вложили в программу более $2 млрд. А общие потери Турции составят и вовсе $10 млрд.

Однако страна не только была одним из ведущих разработчиков, но и активно вносила платежи по рассрочке на покупку F-35. Так, Турция уже заплатила за четыре истребителя, тогда как каждая из остальных стран — лишь за один. В общей сложности Пентагон получил за проект $3,7 млрд, $1,7 млрд из которых пришли из Турции.

При этом, полагает Оджал, на Западе избрали стратегию отрицания того, что Анкара нуждается в системах противовоздушной обороны, тем самым подтолкнув её к сотрудничеству с Москвой. В ответ на желание Турции защитить свою территориальную целостность США исключили продажу стране F-35. Тем не менее ограничительные меры по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» против Анкары пока так и не были введены.

Однако вне зависимости от того, будут ли антитурецкие санкции введены или нет, отказ администрации американского лидера Дональда Трампа предоставить F-35 неминуемо становится переломной точкой в отношениях двух стран.

Вместе с тем США приняли подобное решение на основании выдумки о несовместимости истребителей с российскими зенитными ракетными системами С-400. Так, механизм сбора информации данных систем идентичен тому, что установлен в зенитно-ракетных комплексах С-300, приобретённых у России Грецией. Более того, по словам Оджала, Израиль давно раскрыл все технические данные самолётов НАТО России в Сирии.

«Вашингтон разрушил союз между Турцией и США. Этот альянс сейчас не стоит той бумаги, на которой написан», — отмечает турецкий журналист в статье для Daily Sabah.