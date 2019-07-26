Le Monde: Ким Чен Ын призвал Сеул не игнорировать предупреждение Пхеньяна

Прошедшие в КНДР испытания нового вида тактических управляемых ракет являются официальным предупреждением Южной Корее, сообщает Le Monde со ссылкой на северокорейское агентство. Ким Чен Ын, лично руководивший запуском, обвинил южных соседей в «двойной игре» и призвал не игнорировать ракетное предупреждение Пхеньяна.

Официальное северокорейское агентство KCNA объявило 26 июля, что в четверг Пхеньян испытал «новый тип тактического управляемого оружия», пишет Le Monde. По сообщению агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын лично «организовал и руководил» испытаниями этой «сверхсовременной системы вооружения», которая служит «официальным предупреждением южнокорейским милитаристам».

Как напоминает издание, в четверг Северная Корея запустила две ракеты малой дальности, которые упали в Японское море. Это первый запуск после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Тогда лидеры обеих стран решили возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова, которые долгие месяцы не сдвигались в мёртвой точки, однако никаких шагов не было предпринято до сих пор.

Пхеньян предупредил, что назначенные на август совместные военные учения между США и Южной Кореей могут помешать возобновлению переговоров о ядерном разоружении КНДР. В то же время, по информации KCNA, Ким Чен Ын раскритиковал отношение Сеула, который ведёт «очень странную двойную игру»: на словах выступает за мир, однако втихаря вводит в эксплуатацию «сверхсовременное наступательное оружие» и «проводит совместные учения».

Также, согласно северокорейскому агентству, лидер КНДР посоветовал Мун Джэ Ину, главе Южной Кореи, «не игнорировать предупреждение Пхеньяна», а также добавил, что его стране приходится «постоянно разрабатывать сверхмощные системы вооружения для пресечения потенциальных и прямых угроз» национальной безопасности со стороны своего южного соседа.

В четверг штаб вооружённых сил Южной Кореи заявил, что под утро КНДР запустила две ракеты из Вонсана: одна пролетела 430 км и упала в море, другая, похожая на «новый тип ракет», преодолела 690 км. Как пишет французская газета со ссылкой на агентство KCNA, Ким Чен Ын заявил, что новые «совершенные» ракеты могут летать на низкой высоте, поэтому их сложно перехватить.

Издание отмечает, что в интервью Bloomberg госсекретарь США Майк Помпео рассказал о возобновлении переговоров в намеченные сроки. По его мнению, запуск северокорейских ракет — это тактический ход со стороны Пхеньяна, который таким образом пытается подготовиться к встрече путём усиления своего влияния и создания риска для другой стороны. «Мы по-прежнему убеждены в возможности продвижения в переговорах с помощью дипломатии», — заявил Помпео, добавив, что он не волнуется о том, что встреча пройдёт с опозданием, через «две или четыре недели».

В заключение Le Monde напоминает, что Пхеньян уже проводил испытания похожих ракет малой дальности в мае, впервые с 2017. Тогда Дональд Трамп не придал им особого значения, заявив, что это «очень стандартная вещь». Недавние запуски не изменили его мнения: «Они на самом деле не испытывали никаких других ракет, кроме ракет малой дальности, то есть такие вещи, которые испытывает уйма других стран», — цитирует газета слова президента США в эфире Fox News в четверг.