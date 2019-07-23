Washington Post: Ким «надавил» на Трампа подводной лодкой

В КНДР заявили, что построили новую подводную лодку, сообщает The Washington Post. Как полагают эксперты, таким образом Пхеньян, вероятно, хочет показать своё недовольство медленным ходом дипломатического процесса, а также планами США провести совместные учения с Южной Кореей.

Северная Корея заявила, что построила новую подводную лодку. Таким образом она пытается оказать давление на США перед переговорами по ядерной проблеме, пишет The Washington Post. По мнению аналитиков, это говорит также о наращивании военных потенциалов КНДР и о недовольстве Пхеньяна медленным ходом переговоров с США.

Эксперты по безопасности и чиновники Южной Кореи давно предполагали, что КНДР, у которой уже немалый флот подлодок, работает над созданием новой подлодки, способной запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

И вот Ким Чен Ын проинспектировал строительство новой субмарины, которая создавалась под «его особым вниманием» и скоро приступит к работе на восточном побережье страны. Также северокорейские государственные СМИ отметили, что новая подлодка сможет выполнять стратегические задачи, что эксперты расценивают именно как способность нести ядерный заряд.

Ранее Пхеньян дал понять, что может возобновить испытания ядерных ракет дальнего радиуса действия, если США и Южная Корея в августе всё же пойдут на совместные учения. Там обвиняют Трампа в том, что он не сдерживает обещание не проводить учения.

О новых переговорах Трамп и Ким договорились на встрече в июне. Кроме того, Трамп в понедельник отметил, что у него с КНДР «очень позитивная переписка», но никакой даты для рабочей встречи они так и не назначили, отмечает The Washington Post.