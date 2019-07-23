Washington Post: Ким «надавил» на Трампа подводной лодкой

В КНДР заявили, что построили новую подводную лодку, сообщает The Washington Post. Как полагают эксперты, таким образом Пхеньян, вероятно, хочет показать своё недовольство медленным ходом дипломатического процесса, а также планами США провести совместные учения с Южной Кореей.
Северная Корея заявила, что построила новую подводную лодку. Таким образом она пытается оказать давление на США перед переговорами по ядерной проблеме, пишет The Washington Post. По мнению аналитиков, это говорит также о наращивании военных потенциалов КНДР и о недовольстве Пхеньяна медленным ходом переговоров с США.
Эксперты по безопасности и чиновники Южной Кореи давно предполагали, что КНДР, у которой уже немалый флот подлодок, работает над созданием новой подлодки, способной запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками.
И вот Ким Чен Ын проинспектировал строительство новой субмарины, которая создавалась под «его особым вниманием» и скоро приступит к работе на восточном побережье страны. Также северокорейские государственные СМИ отметили, что новая подлодка сможет выполнять стратегические задачи, что эксперты расценивают именно как способность нести ядерный заряд.
Ранее Пхеньян дал понять, что может возобновить испытания ядерных ракет дальнего радиуса действия, если США и Южная Корея в августе всё же пойдут на совместные учения. Там обвиняют Трампа в том, что он не сдерживает обещание не проводить учения.
О новых переговорах Трамп и Ким договорились на встрече в июне. Кроме того, Трамп в понедельник отметил, что у него с КНДР «очень позитивная переписка», но никакой даты для рабочей встречи они так и не назначили, отмечает The Washington Post.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал слова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о президенте России Владимире Путине.
Россиянка Варвара Флинк потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в латвийской Юрмале.
В Керчи изъяли более пяти тонн рыбной продукции, не имевшей маркировки установленного образца и не соответствовавшей требованиям качества и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
Ряд американских политиков хотят решить иранскую проблему военным путём, однако в Москве исходят из того, что президент США Дональд Трамп не разделяет такие взгляды, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Депутат Государственной думы Леонид Калашников в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил узбекского борца вольного стиля Артура Таймазова, который ныне является депутатом Госдумы России, золотой медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил.
Президент США Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий.
Режиссёр Юлий Гусман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний страны, которые якобы работают на российские спецслужбы.