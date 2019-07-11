NI: мирный договор с КНДР грозит Южной Корее конституционным кризисом

Мирный договор между КНДР и Южной Кореей может создать конституционный кризис, пишет в своей статье для The National Interest профессор кафедры политологии и дипломатии Пусанского национального университета Роберт Келли.

Это соглашение будет предусматривать как минимум взаимное признание двух Корей, что приведёт к конституционной проблеме для Сеула, поскольку последний отрицает существование Северной Кореи и заявляет о том, что его суверенитет распространяется на весь полуостров.

Корейская война, как напоминает издание, завершилась в 1953 году заключением перемирия, а не мирного договора, и, с правовой точки зрения, стороны всё ещё находятся в состоянии войны.

Между тем на пути к заключению мирного договора существуют два серьёзных препятствия, из-за которых Пхеньяну и Сеулу будет сложно прийти к мирному соглашению, уверен автор.

Во-первых, со стратегической точки зрения, самой большой проблемой остаётся продолжающееся военное противостояние вдоль демаркационной линии, разделяющей два государства. КНДР продолжает держать там, а следовательно, недалеко от Сеула, около 1 млн солдат, говорится в статье. Также сложно представить, что военные Южной Кореи и США поддержат это соглашение. И даже если договор будет подписан, стороны не проведут стратегической передислокации войск — и этот документ будет всего лишь формальностью, отмечает автор.

По мнению обозревателя The National Interest, вероятно, лучше всего подождать до тех пор, пока стратегическая ситуация на Корейском полуострове не улучшится, а затем уже заключать договор.

Второе препятствие на пути к мирному соглашению состоит в том, что у этого документа могут быть разнообразные внутриполитические трудности в Южной Корее, и правительству президента Мун Чжэ Ина ещё предстоит решить эти проблемы. Скорее всего, именно по этой причине правительство Муна отказалось от прошлогодней инициативы по заключению мира и переключилось на более непонятный «мирный режим», а затем на ещё более непонятную «декларацию об окончании войны». Правовая значимость обоих этих альтернативных концептов неясна, отмечается в статье.

«Мирный договор — это интригующая идея. Если Трамп, Мун и Ким смогут достаточно серьёзно изменить положение дел на полуострове, чтобы гарантировать реализацию этого документа, тогда, вероятно, стоит попробовать. Однако в политическом плане там, возможно, пока ещё царит неопределённость», — подытоживает обозреватель The National Interest Роберт Келли.