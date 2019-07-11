NI: мирный договор с КНДР грозит Южной Корее конституционным кризисом

Южной Корее и КНДР будет сложно заключить мирный договор, в частности, из-за продолжающегося военного противостояния между двумя странами, пишет обозреватель The National Interest Роберт Келли. Кроме того, как отмечает автор, заключение этого соглашения может обернуться для Сеула конституционным кризисом, поскольку он отрицает существование Северной Кореи.
Мирный договор между КНДР и Южной Кореей может создать конституционный кризис, пишет в своей статье для The National Interest профессор кафедры политологии и дипломатии Пусанского национального университета Роберт Келли.
Это соглашение будет предусматривать как минимум взаимное признание двух Корей, что приведёт к конституционной проблеме для Сеула, поскольку последний отрицает существование Северной Кореи и заявляет о том, что его суверенитет распространяется на весь полуостров.
Корейская война, как напоминает издание, завершилась в 1953 году заключением перемирия, а не мирного договора, и, с правовой точки зрения, стороны всё ещё находятся в состоянии войны.
Между тем на пути к заключению мирного договора существуют два серьёзных препятствия, из-за которых Пхеньяну и Сеулу будет сложно прийти к мирному соглашению, уверен автор.
Во-первых, со стратегической точки зрения, самой большой проблемой остаётся продолжающееся военное противостояние вдоль демаркационной линии, разделяющей два государства. КНДР продолжает держать там, а следовательно, недалеко от Сеула, около 1 млн солдат, говорится в статье. Также сложно представить, что военные Южной Кореи и США поддержат это соглашение. И даже если договор будет подписан, стороны не проведут стратегической передислокации войск — и этот документ будет всего лишь формальностью, отмечает автор.
По мнению обозревателя The National Interest, вероятно, лучше всего подождать до тех пор, пока стратегическая ситуация на Корейском полуострове не улучшится, а затем уже заключать договор.
Второе препятствие на пути к мирному соглашению состоит в том, что у этого документа могут быть разнообразные внутриполитические трудности в Южной Корее, и правительству президента Мун Чжэ Ина ещё предстоит решить эти проблемы. Скорее всего, именно по этой причине правительство Муна отказалось от прошлогодней инициативы по заключению мира и переключилось на более непонятный «мирный режим», а затем на ещё более непонятную «декларацию об окончании войны». Правовая значимость обоих этих альтернативных концептов неясна, отмечается в статье.
«Мирный договор — это интригующая идея. Если Трамп, Мун и Ким смогут достаточно серьёзно изменить положение дел на полуострове, чтобы гарантировать реализацию этого документа, тогда, вероятно, стоит попробовать. Однако в политическом плане там, возможно, пока ещё царит неопределённость», — подытоживает обозреватель The National Interest Роберт Келли.
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