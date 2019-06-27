Times: США и КНДР «закулисно» готовятся к новой встрече Трампа и Кима

Представители Пхеньяна и Вашингтона договариваются о третьем саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына, пишет The Times со ссылкой на южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Издание отмечает, что в последние несколько месяцев лидер КНДР пытается наладить контакты с региональными союзниками, Россией и Китаем, чтобы укрепить свои позиции на предстоящих переговорах с главой Белого дома.
Представители Вашингтона и Пхеньяна ведут «закулисные» переговоры о новой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом журналистам сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пишет The Times.
Дипломаты сходятся во мнении, что предыдущий саммит двух лидеров в Ханое оказался провальным. Но, по словам Муна, эта встреча позволила сторонам лучше понять друг друга и «предъявить все свои желания».
«Нельзя добиться прогресса в денуклеаризации и мирном процессе на Корейском полуострове с помощью одного или двух саммитов. Обе стороны прекрасно отдают себе отчёт в том, что важно поддерживать диалог», — отметил президент.
Он добавил, что Ким искренне желает обменять своё ядерное оружие на выгоды в сфере экономики и безопасности. Но при этом важно создать атмосферу, которая позволит КНДР «без опасений» предпринимать шаги для разоружения.
На этой неделе Трамп признался, что получил письмо от Кима и отправил ему «очень дружелюбный» ответ. При этом американский президент не исключил, что в послании лидера Северной Кореи упоминалась возможность новой встречи.
Между тем Ким после встречи в Ханое попытался наладить контакты с традиционными союзниками и укрепить свои позиции на переговорах с администрацией Трампа. Он посетил Россию, впервые встретившись с Владимиром Путиным, а затем принимал китайского лидера Си Цзиньпина, обращает внимание The Times.
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